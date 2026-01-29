scorecardresearch
 
‘मिया’ मुसलमानों पर बोले CM हिमंत सरमा- उनको परेशान करो, ₹5 मांगें तो 4 ही दो

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मिया समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामों में इस समुदाय को परेशान किया जाए ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाएं. सरमा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि उसने इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला.

'मिया' समुदाय के खिलाफ असम सीएम ने विवादित बयान दिया (Photo/ITG)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘मिया’ समुदाय के बारे में विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि वो उन पर ‘दबाव’ बनाएं ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं.

असम के सीएम ने जोर देकर कहा कि उन्होंने बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जहां तक हो सके मिया समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करने का सुझाव दिया था. सरमा ने दावा किया कि इस तरह ये दिखाया जा सकता है कि असमिया समुदाय अभी भी सक्रिय है.

हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मिया सुमदाय के लोगों को परेशान करने के लिए रोजमर्रा के कामों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, अगर वो रिक्शा के लिए 5 रुपये मांगें, तो 4 रुपये ही दो. इस तरह के छोटे-छोटे काम से परेशानी होने पर ही वो राज्य छोड़ेंगे.

सरमा ने ये भी कहा कि अगर किसी को उनकी टिप्पणियों से कोई दिक्कत है, तो वो कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आजाद है. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को कोई समस्या है, तो वो मामला दर्ज कर सकते हैं. पुलिस मामले का फैसला करेगी.'

यह भी पढ़ें: 'गौरव गोगोई के PAK से सीधे संबंध...', असम CM हिमंता सरमा का दावा, SIT रिपोर्ट का दिया हवाला

विपक्ष को बताया मौजूदा हालात का जिम्मेदार

असम सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने पहले ही कार्रवाई की होती, तो असम में ऐसे हालात नहीं होते.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो ये समुदाय पूरे असम में फैल जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सहानुभूति न दिखाए. सरमा ने इस मामले को 'लव जिहाद' जैसे कथित मामलों से जोड़ते हुए दावा किया कि ऐसी घटनाओं से परिवारों पर असर पड़ सकता है.

(इनपुट- सारस्वत कश्यप)

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

