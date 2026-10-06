नंदीग्राम-रेजीनगर से नगांव तक... 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, जानिए कौन कहां मुकाबले में

#WATCH | Rejinagar, West Bengal: On the by-election for the Rejinagar Assembly constituency, AJUP party chief Humayun Kabir says, "Regarding the Rejinagar constituency—when I contested the election there on April 23, 2026, I alone secured 1,24,000 votes. Now, a by-election is taking place. There is no possibility of a 93% voter turnout this time. So, how will the voting go? Let the day end, and you will find out the turnout percentage... The BJP has no chance. They are scared. The police are attacking the general public. As of yesterday, 64 of my party workers had been arrested. They are targeting only Muslim men. Since these people will never vote for the BJP, the police are acting out of hostility and attacking them. In my opinion, the more they attack, the more the tide will turn against them. The BJP has no chance of winning... Let the general public exercise their rights. Police personnel have been carrying out attacks for the past two months; this must stop... Ensuring a free and fair election is the responsibility of both the Election Commission and the state's Chief Minister. The police must not blatantly perpetrate atrocities against the common people."