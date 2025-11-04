बिहार: फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर थमेगा प्रचार, जानिए आखिरी दिन किस इलाके में किस नेता की रैली

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है. शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर होगा.

विधानसभा चुनाव के शेड्यूल के मुाबिक 6 नवंबर को पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी.

पहले चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान के लिए 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं और 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं. सभी बूथों पर 5 नवंबर की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदानकर्मी और सुरक्षा दल पहुंच जाएंगे.

मतदान के समय में बदलाव

चुनाव आयोग ने पहले चरण की 6 विधानसभा सीटों के मतदान के समय में एक घंटे की कमी की है. अब इन 6 सीटों के 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी.

इनमें सिमरी बख्तियारपुर के 410 बूथ; महिषी के 361 बूथ; तारापुर के 412 बूथ; मुंगेर के 404 बूथ; जमालपुर के 492 बूथ और सूर्यगढ़ा के 56 बूथ शामिल हैं.

यह फैसला इन इलाकों की संवेदनशीलता, प्रखंड मुख्यालय से दूरी और स्थानीय प्रशासन के सुझाव के आधार पर लिया गया है. बाकी 115 विधानसभा सीटों के 43 हजार 206 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा.

राजनीतिक दलों की रैलियां और कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे

समय: 3:30 बजे

कार्यक्रम: ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ पहल के तहत

गृहमंत्री अमित शाह की रैलियां

2:00 बजे - नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा विधानसभा (एस.एस. +2 स्कूल, रामपुरवा, मैनाटांड़ सिकटा, बेतिया – पश्चिमी चंपारण)

जेपी नड्डा के कार्यक्रम

12:55 बजे - जनसभा (बरहरा विधानसभा), स्थल: दौलतपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोईलवर, भोजपुर

3:20 बजे - रोड शो (गया सिटी विधानसभा), मार्ग: विष्णु पक से बाटा मोड़, गया

राहुल गांधी का बिहार दौरा

1:30 बजे - जनसभा, हाई स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, कुटुंबा

3:00 बजे - जनसभा, बुढ़ी पहिमार, वज़ीरगंज

योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम

1:15 बजे - जनसभा, मोइद्दीनगर विधानसभा

2:35 बजे - जनसभा, लखीसराय

4:10 बजे - जनसभा, वैकुंठपुर विधानसभा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां

राघोपुर

फतुहा

सिमरी बख्तियारपुर

तारापुर विधानसभा क्षेत्र

