'चुनाव के बाद तेजस्वी को झुनझुना पकड़ाएंगे...', तेज प्रताप अपने भाई पर और हुए आक्रामक

बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे.

तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया छोटा बच्चा (File Photo: PTI)
तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया छोटा बच्चा (File Photo: PTI)

बिहार की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है. चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं. चुनावी बयार के बीच तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियों की वजह बनता है. इस बीच उन्होंने अपने छोटे तेजस्वी को लेकर कई बार बयान दिया. 

नई बयानबाजी में उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी को लेकर कुछ बातें कही हैं. एक रिपोर्टर ने तेज प्रताप से कहा कि तेजस्वी यादव आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इस पर उन्होंने बिना कुछ सोचे जवाब दिया.

पत्रकार के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "करने दीजिए, बच्चा है वो. चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे."

'तेजस्वी का दूध का दांत...'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेजस्वी यादव को लेकर इससे पहले भी तेज प्रताप कई बयान दे चुके हैं. तेज प्रताप यादव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया और उन्हें 'दुधमुंहा बच्चा' कहा. यह बयान ऐसे वक्त में आया, जब तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे. इस कदम से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप नाराज़ हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: अब तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया 'दुधमुंहा बच्चा', चुनावी मौसम में भाइयों के बीच बढ़ी तकरार

तेज प्रताप ने कहा, "तेजस्वी जी का अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है." उन्होंने आगे कहा कि अगर महुआ की जनता उनका साथ देगी, तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 20 उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं और अगली सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी. 

 
(इनपुट- शुभम लाल)
