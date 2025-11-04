scorecardresearch
 

ललन सिंह ने मतदाताओं को बीच रास्ते में रोकने की बात की? चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जदयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. एक वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. आरजेडी ने इस वीडियो को लेकर आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि जदयू ने इसे एडिटेड बताया है.

JDU नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार करने गए थे. (File Photo)
बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक वायरल वीडियो ने सियासी हलचल मचा दी है. वीडियो में कथित तौर पर ललन सिंह द्वारा वोटरों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

मामले के तूल पकड़ने के बाद निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आयोग ने कहा है कि वह इस वीडियो की सत्यता और बयान की प्रकृति पर उनका पक्ष जानना चाहता है. यह वीडियो मोकामा में ललन सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है.

वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट किया है. वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है. कहां है मरा हुआ आयोग?"

RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने शेयर किया वीडियो

आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह बयान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है और आयोग को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को टैग करते हुए पूछा, "क्या आप नींद से जाग कर इस महोदय के बाहुबली बोल वाली वीडियो की सत्यता चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे?"

जेडीयू ने ललन सिंह के वीडियो बताय एडिटेड

वहीं जदयू ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है. पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है और इसे गलत संदर्भ में फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने किसी वर्ग या व्यक्ति को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया.

