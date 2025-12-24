scorecardresearch
 
बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल... नितिन नबीन बोले- बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा

बिहार में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पूर्वी और दक्षिणी भारत की ओर सियासी बढ़त बनाने की रणनीति में जुट गई है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि बिहार के बाद अब बंगाल और केरल पर बीजेपी की नजर है. उन्होंने कहा कि बंगाल में भी सफलता दोहराएंगे.

BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना में रोडशो किया. (File Photo- PTI)
बिहार में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल को अगला बड़ा सियासी लक्ष्य बना लिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना दौरे के दौरान ऐलान किया कि पार्टी बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहराने की तैयारी में है. उन्होंने पार्टी की बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 'मिशन बंगाल' के लिए जुट जाने का संदेश दिया.

पटना में आयोजित पार्टी की इंटरनल मीटिंग में नितिन नबीन ने कहा कि बिहार की जीत ने देश के अन्य राज्यों में बीजेपी के संगठनकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी के पास चुनाव लड़ने और जीतने का अनुभव है, जिसका इस्तेमाल अब पश्चिम बंगाल में किया जाएगा. नितिन नबीन ने साफ कहा कि मिशन बंगाल को पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार बीजेपी की टीम को दी जा रही है.

बिहार बीजेपी को मिला 'मिशन बंगाल' का टास्क

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन ने पार्टी नेताओं से कहा कि बिहार के नेता और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल चुनाव में जुटेंगे. पार्टी का मानना है कि बिहार में मिली सफलता का मॉडल बंगाल में भी लागू किया जा सकता है.

संघ कार्यालय पहुंचे नितिन नबीन

पटना दौरे के दौरान नितिन नबीन शुक्रवार देर शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पटना स्थित कार्यालय भी पहुंचे. वहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की.

बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा...

नितिन नबीन के मिशन बंगाल वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, बिहार की बड़ी जीत को हम बंगाल में जीत के साथ और बड़ा बनाएंगे. जो टास्क पार्टी नेतृत्व ने दिया है, उसे बीजेपी के संगठनकर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे. ममता सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

आरजेडी का पलटवार

बीजेपी के मिशन बंगाल ऐलान पर राष्ट्रीय जनता दल ने तीखा हमला बोला है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो खेल खेला, वह देश के अन्य राज्यों में नहीं चलने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में SIR किया गया और अब बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी वही साजिश रची जा रही है. एजाज अहमद ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से बीजेपी बंगाल से केरल तक भगवा लहराने की बात कर रही है.

