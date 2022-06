UP Board Matric Result 2022: इन स्टेप्स से चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UP Board 10th Result 2022, UPMSP Matric Result 2022: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा के परिणाम 2022 घोषित कर दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर यूपी बोर्ड हाईस्कूल के रिजल्ट जारी किए हैं.छात्रों की सहूलियत के लिए इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आजतक एजुकेशन पर भी होस्‍ट किए गए हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्‍ट जारी होने के साथ ही aajtak.in के बोर्ड रिजल्ट पेज पर भी लिंक एक्टिव हो गया है, जहां छात्र अपना रोल नंबर डालकर फटाफट परिणाम चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं मैट्रिक रिजल्ट 2022 चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और स्कूल कोड की जरूरत पड़ेगी. रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका नीचे देख सकते हैं-

- सबसे पहले aajtak.in पर जाएं.

- होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट पर क्लिक करें.

- अब आपको यूपी बोर्ड 10वीं का लिंक दिखेगा.

- यहां रिजल्ट जारी होने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना होगा

- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा. आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं.

upresults.nic.in, UP Board 10th 12th Result 2022 Declared



How to Check UP Board 10th Result 2022: आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट ऐसे चेक करने का तरीका

स्टेप 1: यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP Board 10th Result 2022' लिंक (रिजल्ट जारी होन के बाद) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: छात्र अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए लगभग 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन लगभग 48 लाख (47,75,749) छात्र ही परीक्षा देने पहुंचे. इनमें 10वीं क्लास के 25 लाख से ज्यादा (25,25,007) छात्र शामिल थे. वहीं 12वीं क्लास के 22 लाख से ज्यादा (22,50,742) छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे थे.