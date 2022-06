UP Board 10th, 12th Result 2022 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम आज होंगे घोषित, aajtak.in पर कर सकेंगे चेक

upmsp.edu.in, UP Board 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज, 18 जून को यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम (UP Board 10th Result 2022) और यूपी बोर्ड 12वीं परिणाम (UP Board 12th Result 2022) घोषित करने जा रहा है. प्रदेश भर में 51 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 47 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी. अब इन स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतजार है. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in के साथ-साथ aajtak.in पर डायरेक्ट लिंक के जरिए नतीजे देखे जा सकेंगे.

