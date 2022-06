UP Board 10th, 12th Result 2022: 50 लाख स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख पर आया ये बड़ा अपडेट

UP Board Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 (UP Board 10th Result 2022) और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 (UP Board 12th Result 2022) घोषित कर सकता है. तकरीबन 50 लाख स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है. इन स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है. यूपी बोर्ड के नतीजे जून महीने के दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं.

जिन स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी थीं, वे अपने रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा, इस बार aajtak.in भी यूपी बोर्ड के रिजल्ट मुहैया करवाने जा रहा है. स्टूडेंट्स रोल नंबर और स्कूल कोड के जरिए से बोर्ड के नतीजे देख सकेंगे.

UP Board 10th, 12th Result 2022 Direct Link Here

यूपी बोर्ड के अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि रिजल्‍ट जून में जारी किए जाने की तैयारी है. बोर्ड जून के पहले सप्‍ताह में रिजल्‍ट डेट की घोषणा कर सकता है जिसके बाद दूसरे सप्‍ताह में रिजल्‍ट रिलीज़ किए जा सकते हैं. छात्रों को अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी. अपना रोल नंबर छात्रों को अपने एग्‍जाम एडमिट कार्ड पर चेक करना होगा.

UP Board Result 2022: कहां चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक करने के लिए आप aajtak.in पर जा सकेंगे. इसके अलावा, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in, and upresults.nic.in पर भी नतीजे देखे जा सकेंगे.

UP Board Result 2022 Date: यूपी बोर्ड रिजल्ट डेट

UPMSP 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जून महीने के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजे 9 या फिर 10 जून को जारी किए जा सकते हैं.

ऐसे चेक कर सकेंगे UP Board Result 2022

- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक करने के लिए आपको aajtak.in पर जाना होगा.

- अब यहां आपको होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, जहां पर क्लिक करना होगा.

- अब यहां यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक दिखेगा.

- स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य जानकारियां भरकर नतीजे देख सकेंगे.