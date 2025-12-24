CAT Result 2025: IIM कोझिकोड ने जारी किए नतीजे, 12 को मिले 100% मार्क्स

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं. नेशनल लेवल की MBA प्रवेश परीक्षा यानी कैट में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस बार CAT 2025 में 12 उम्मीदवारों ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

जिन 12 उम्मीदवारों ने 100 फीसदी अंक हासिल किए हैं, उनमें दो महिला और 10 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं. खास बात ये है कि टॉप अंक हासिल करने वालों में गैर-इंजीनियरिंग बैकग्राउंट के उम्मीदवारों का दबदबा रहा, जिनमें से 12 में से नौ उम्मीदवार गैर-इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से थे. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सामने आए.

कैसे देखना होगा अपना रिजल्ट?

- अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

- इसके बाद CAT application ID और password के जरिए लॉगइन करें.

- फिर रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें और वहां मांगी गई जानकारी भरें.

- इसके बाद अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट चेक कर लें.

बता दें कि CAT 2025 के लिए कुल 2.95 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 2.58 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में 97,000 महिलाएं, 1.61 लाख पुरुष और नौ ट्रांसजेंडर उम्मीदवार थे. परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों की भागीदारी भी देखने को मिली, जिनमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार कुल परीक्षार्थियों के 65 प्रतिशत से अधिक थे.

