दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026-27: आयु सीमा बदली, नियम हुए सख्त, पॉइंट सिस्टम में बड़ा बदलाव

दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरा शेड्यूल और आयु मानदंड जारी कर दिए हैं. इस बार एडमिशन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जबकि कई नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे.चलिए जानते हैं.
आयु मानदंड: इस बार क्या है नया?
शिक्षा निदेशालय ने इस बार आयु सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है—
नर्सरी (प्री-स्कूल): 3 से 4 साल (31 मार्च 2026 तक)
केजी (प्री-प्राइमरी): 4 से 5 साल
कक्षा 1: 5 से 6 साल
आयु में छूट:
स्कूल हेड अपनी विवेकाधिकार से एक महीने तक की उम्र में छूट दे सकते हैं.
एडमिशन शेड्यूल: जानें महत्वपूर्ण तारीखें
कार्यक्रम तारीख
रजिस्ट्रेशन शुरू 4 दिसंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025
पहली सूची (वेटिंग सहित) 23 जनवरी 2026
पॉइंट/क्राइटेरिया पर प्रश्न 24 जनवरी–3 फरवरी 2026
दूसरी लिस्ट 9 फरवरी 2026
अभिभावकों की शिकायतों का समाधान 10–16 फरवरी 2026
खाली सीटों पर अतिरिक्त लिस्ट 5 मार्च 2026
एडमिशन प्रक्रिया समाप्त 19 मार्च 2026
आवेदन प्रक्रिया: ऐसे भरें फॉर्म
आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं.
"Entry Level Admissions" लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें.
पता प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
₹25 रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा कर फॉर्म सबमिट करें.
ड्रॉ की वीडियोग्राफी अनिवार्य
फेयर एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए DoE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉटरी/ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी. किसी पुराने विवादित या प्रतिबंधित क्राइटेरिया का उपयोग नहीं किया जाएगा. RPwD एक्ट (Rights of Persons with Disabilities Act) का पालन जरूरी होगा.
पिछले साल (2025-26) क्या थे नियम?
एडमिशन फीस
रजिस्ट्रेशन फीस—₹25 (इस साल भी समान)
पिछली बार आयु मानदंड
नर्सरी: 4 साल से कम
केजी: 5 साल से कम
कक्षा 1: 6 साल से कम
पिछले साल एडमिशन क्राइटेरिया
स्कूल से घर की दूरी
सिंगल चाइल्ड / गर्ल चाइल्ड / सिंगल गर्ल चाइल्ड
स्कूल में भाई–बहन पढ़ता हो
सिंगल पेरेंट
Minority / EWS / DG के लिए अलग मानदंड
पॉइंट सिस्टम (100 मार्क्स सिस्टम)
0–6 किमी दूरी: 50 पॉइंट
6–8 किमी दूरी: 40 पॉइंट
8–15 किमी दूरी: 30 पॉइंट
क्या बदला इस बार?
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026-27 में इस साल कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पिछले साल आयु सीमा “कम से कम उम्र” के आधार पर तय होती थी, जबकि इस बार इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है. नर्सरी 3–4 साल, केजी 4–5 साल और कक्षा 1 के लिए 5–6 साल. रजिस्ट्रेशन फीस पहले की तरह इस बार भी ₹25 ही रखी गई है.
पिछले साल पॉइंट सिस्टम लागू था, लेकिन इस बार स्कूलों को अपने मानदंड तय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे पुराने विवादित या प्रतिबंधित नियमों का इस्तेमाल न करें. ड्रॉ/लॉटरी की वीडियो रिकॉर्डिंग पहले भी होती थी, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा. एडमिशन शेड्यूल भी पहले की तरह दिसंबर से मार्च तक ही चलता है, हालांकि इस बार तारीखों में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन पैटर्न वही रखा गया है.
पेरेंट्स ने स्थिति को बताया चिंताजनकअभिभावक नितिन गुप्ता के मुताबिक हर वर्ष नए दाख़िलों (New Admissions) के समय जो स्थिति देखने को मिलती है, वह बेहद चिंताजनक है. विशेष रूप से मैनेजमेंट कोटा के नाम पर जिस तरह प्रवेश प्रक्रिया को उलझाया और प्रभावित किया जाता है, वह आम अभिभावकों के लिए सबसे भ्रष्ट और पीड़ादायक अनुभव बन चुका है. साफ और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया हर बच्चे और हर अभिभावक का अधिकार है. स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा को एक पारदर्शी प्रणाली के रूप में लागू करना समय की आवश्यकता है.