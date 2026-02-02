scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल करने वाले नियम पर बड़ा अपडेट, कब से लागू होगा?

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने वाला कानून अगले साल से लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्कूलों को फीस को लेकर कमेटी बनानी होगी.

Advertisement
X
दिल्ली प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. (Photo: Pexels)
दिल्ली प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. (Photo: Pexels)

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल फीस को रेगुलेट करने वाला नया कानून 2026-27 के एकेडमिक सेशन से लागू होगा. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कानून अगले साल से लागू होगा और इसे 2025-26 के लिए लागू नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार की ओर से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले सकता है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसने नए कानून के लागू होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब सरकार ने यह आश्वासन दे दिया है तो कानून को लागू करने में कोई जल्दी नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दखल की अब और ज़रूरत नहीं होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और अपने आदेश में कहा कि इस स्टेज पर किसी और आदेश की जरूरत नहीं है. सभी सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा. 

जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने कहा कि जब मामला हमारे सामने आया तो हमारी चिंता इसकी प्रक्रिया और कार्यान्वयन में बरती गई जल्दबाजी को लेकर थी. इस मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट अपील दाखिल की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Nitin Nabin
BJP अध्यक्ष Nitin Nabin को मिला VVIP बंगला
कैसे बदल रही है छोटे शहरों की तस्वीर
दिल्ली-मुंबई को टक्कर देंगे ये छोटे शहर, बनेंगे रियल एस्टेट का नया 'पावरहाउस'
Fog In Delhi
11 बजे भी घना कोहरा! ट्रैफिक जाम से खूब जूझे दफ्तर जाने वाले लोग
केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ाए गए आवंटन की घोषणा (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस को मिला बजट बूस्ट, 12,846 करोड़ के फंड से संसाधनों में होगा इजाफा
Delhi NCR Weather
दिल्ली में बूंदाबांदी! यूपी-राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश... मौसम विभाग का अलर्ट

कमेटी बनाना होगा जरूरी

Advertisement

बता दें कि प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्हें फीस तय करने के लिए कमेटी का गठन करने को कहा था. इस नए नियम के मुताबिक फीस निर्धारण पर फैसला लेने वाली इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ अभिभावकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात तय की गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement