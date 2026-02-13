बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले CBSE ने जारी किया नोटिस, 14 फरवरी से पहले स्कूलों को करना होगा ये काम...

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन जल्दी ही करने वाला है. लेकिन इससे पहले बोर्ड ने स्कूलों को नोटिस जारी कर बड़ी जिम्मेदारी दी है. नोटिस जारी कर स्कूलों को प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के नंबर अपलोड करने का निर्देश दिया है. इसके लिए बोर्ड ने आखिरी तारीख 14 फरवरी निर्धारित की है. स्कूल बोर्ड की वेबसाइट cbse.gov.in पर नंबर अपलोड कर सकते हैं. इसका उद्देश्य है कि नंबरों को लेकर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और रिजल्ट में देरी न हो.

14 फरवरी से पहले करना होगा ये काम...

सीबीएसई बोर्ड स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर 14 फरवरी तक ये नंबर अपलोड नहीं करते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. उनका मानना है कि परीक्षा के साथ-साथ नंबरों का डेटा सही समय पर दर्ज करना भी जरूरी है. अगर नंबर समय पर पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे तो आखिरी वक्त में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट बनाने का काम तेज हो जाएगा. इससे छात्रों को भी फायदा होगा. बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

नंबरों में नहीं होगा बदलाव

बोर्ड के नियम के मुताबिक, स्कूलों को नंबर अपलोड करते वक्त बेहद सावधानी से काम करना होगा. अगर एक बार पोर्टल पर नंबर सबमिट हो गए तो, इसमें दोबारा बदलाव नहीं किया जाएगा. अगर किसी भी छात्र के नंबर गलत हुए तो इसकी पूरी जानकारी स्कूल की होगी.

एब्सेंट छात्रों के लिए भी नियम जारी...

बता दें कि CBSE की ओर से उन छात्रों को लिए नियम बताए हैं जो किसी भी कारण की वजह से प्रैक्टिकल देने स्कूल नहीं पहुंच पाए थे. ऐसे छात्रों के लिए स्कूलों को पोर्टल पर ‘Absent’ लिखना अनिवार्य होगा. अगर कोई छात्र बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम देता है तो, उसके नंबर बोर्ड के बताए गए तरीके से ही अपडेट किए जाएंगे. जो भी स्कूल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही सख्त कार्यवाही की जाएगी.

