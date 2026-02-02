बिहार बोर्ड 12वीं एग्जाम आज से शुरू, इन बातों का रखें ध्यान, ह़ॉल में न करें ये गलती  

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा आज से शुरू हो रही है. ऐसे में एग्जाम को सही और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. ये परीक्षाएं 13 फरवरी तक चलेगी. एग्जाम को दो पालियों में आयोजित किया जाएगा. पहला शिफ्ट सुबह 9.30 से शुरू होगा. हालांकि, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शुरू होगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटे पहले पहुंच जाएं.

जो भी उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें हॉल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जान लें.

लाखों उम्मीदवार देंगे एग्जाम

एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्यभर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पटना जिले में इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिससे अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. इस दौरान 13.17 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में हिस्सा लेंगे. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं.

एग्जाम हॉल में बैन हैं ये आइटम्स

ऐसे में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाने या उसके यूज की परमिशन नहीं है.

भुगतना होगा परिणाम

बिहार बोर्ड की ओर से जारी हुई सूचना के अनुसार, अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के बाद पहुंचता है और फिर जबरदस्ती परीक्षा परिसर में प्रवेश करता है, तो इसे क्रिमिनल ट्रेसपास मानते हुए अभ्यर्थी को 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा. इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.

एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें

छात्र अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना न भूलें. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम हॉल में प्रवेश नही मिलेगा.

