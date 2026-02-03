अमेजन जैसी कंपनियों में हजारों की छंटनी... AI ही नहीं, इस वजह से निकाले जा रहे लोग!

कुछ सालों में कई बड़ी कंपनियों ने छंटनी की है, जिनमें अमेजन, ओरेकल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं. कंपनियों की ओर से जिस तरह लोगों को निकाला जा रहा है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार माना जा रहा है. लेकिन, अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ एआई की वजह से ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से बड़ी कंपनियों ने भी लोगों को नौकरी से बाहर किया है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौन-से कारण हैं, जिनकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं.

कुछ वक्त से ये धारणा काफी लोकप्रिय है कि कंपनियां एआई की वजह से ज्यादा लोगों को हटा रही हैं यानी एआई टूल्स की वजह से इंसानों की जरूरत कम हो रही है. हालांकि कुछ कर्मचारी और विशेषज्ञ कहते हैं कि एआई की वजह से नौकरी छंटनी का जो तर्क दिया जा रहा है, वह पूरी तरह सही नहीं हो सकता. उदाहरण के लिए, अमेज़न के एक कर्मचार‍ी (जो हटाए गए) ने कहा कि उन्हें एआई से जुड़ा टैलेंट होने के बावजूद भी निकाला गया, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं कि सिर्फ एआई कारण है.

अमेजन में कई साल काम कर चुके प्लंब ने एपी को बताया, 'जब आप कर्मचारियों की संख्या घटाते हैं, तो आप यह दिखा देते हैं कि कंपनी अब ज्यादा कुशल हो गई है. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, कंपनी ज़्यादा पूंजी आकर्षित करती है और शेयर की कीमत ऊपर जाती है. संभव है कि इससे पहले भी कंपनी में ज्यादा कर्मचारी हो. ऐसे में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है, इसका श्रेय AI को दे दिया जाता है और इस तरह कंपनी अपने लिए एक “वैल्यू स्टोरी” तैयार कर लेती है, जो निवेशकों को आकर्षक लगती है.

'सिर्फ एआई नहीं है जिम्मेदार'

इस बारे में Cornell University के एक प्रोफेसर का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि एआई के कारण ही सेक्टर में नौकरी कम हो रही है. एआई का उपयोग कुछ कामों को तेज़ कर सकता है, लेकिन कंपनियों में संगठनात्मक बदलाव को ढालने में समय लगता है. कुछ कंपनियां एआई को अहम वजह मानती हैं, लेकिन अर्थशास्त्री और कर्मचारी यह देख रहे हैं कि वास्तविक कारण शायद किसी कंपनी की व्यापार रणनीति, कंपनी स्ट्रक्चर में बदलाव या कोस्ट कंट्रोल से जुड़े फैसले हैं, जिनकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं.

हालांकि, कुछ कंपनियों में जो छंटनी हुई है, उसके लिए सीधा कारण एआई ही है. कुछ जगहों पर नौकरी घटाने में एआई का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है और इसमें कई और फैक्टर भी काम करते हैं.

