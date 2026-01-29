सरकारी बैंक में डिप्टी मैनेजर पद के लिए निकली वैकेंसी, 85 हजार है बेसिक सैलरी

बैंक में अच्छे पोस्ट पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इंडिया एक्जिम बैंक ने डिप्टी मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके लिए आईबीपीएस के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं. जो भी उम्मीदवार बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 फरवरी निर्धारित की गई है.

ऐसे में इस पद से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं.

इन तारीखों पर करें फोकस

इंडियन एग्जिम बैंक ने डिप्टी मैनेजर के पद पर आवेदन मांगे हैं. इसके लिए कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन 26 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं, जो 15 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएंगे. वहीं, इसके लिए एग्जाम फरवरी के महीने में ही करवाई जा सकती है.

इतनी मिलेगी सैलरी

इस पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को 48,480 से लेकर 85,920 रुपये तक की बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा अन्य वेतन भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगे.

जान लें एज लीमिट

आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की एज 21 से कम और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आयुसीमा की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को बाकी अन्य वर्गों से नियमानुसार छूट मिलेगी.

इन कैटेगरी के लिए इतनी सीटें

डिप्टी मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. जनरल कैटेगरी के लिए 10 पद, SC के लिए 3 पद, ST के लिए 1 पद, OBC के लिए 5 पद और EWS के लिए 1 पद निर्धारित किए गए हैं.

आवेदन के लिए ये है योग्यता

डिप्टी मैनेजर के पद पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हो. वहीं, MBA/PGDBA/PGDBM/MMS फाइनेंस/इंटरनेशनल बिजनेस/फॉरेन ट्रेड में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. चार्टेड अकाउंटेंट (CA) वाले उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की टाइम न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए. शैक्षिक योग्यता के अलावा कैंडिडेट्स के पास न्यूनतम 1 साल का अनुभव किसी प्रतिष्ठित कमर्शियल बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट/स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाना होगा.

यहां आपको Exmin Bank Deputy Manager Vacancy में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पर क्लिक करना होगा.

वहीं, अगर आप वेबसाइट पर नए हैं, तो Click Here for New Registration के लिंक पर क्लिक करें. अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी की डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉगइन करें.

मांगी गई सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पता, अनुभव समेत सारी जानकारी फिल कर दें. सभी डिटेल्स भरने के बाद अपनी कैटेगिरी के मुताबिक एप्लिकेशन फीस काभुगतान करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें.

