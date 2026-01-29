12 वीं पास के लिए इस खास फील्ड में निकली सरकारी नौकरी, 32 हजार रुपये मिलेगी सैलरी  

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के पास बेहद खास मौका है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की ओर से फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
ऐसे में अलग-अलग कैटेगरी के लिए इस पद पर शानदार मौका है. ये भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है. इस पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को दिल्ली में जॉब करनी होगी.
इस कैटेगरी के लिए इतने पद
बता दें कि इस भर्ती के तहत सामान्य वर्ग के लिए 38 पद, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 41, एसटी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद आरक्षित किए गए हैं.
होनी चाहिए ये शैक्षणिक योग्यता
इस पद पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से पढ़ा हो. उम्मीदवार के पास फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है. फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
जान ले एज लीमिट
इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम एज 30 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को एज में छूट मिलेगी. चयनित उम्मदवारों को हर महीने 32,600 रुपये की सैलरी मिलेगी.
इस तरह करें आवेदन