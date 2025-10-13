scorecardresearch
 

Feedback

तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग में कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल हुए?

पाक ने अफगानिस्तान पर JF-17 जेट, बुराक ड्रोन, शाहपार II, H-4 बम और AK-47 से हमले किए. तालिबान ने M4 राइफल, RPG-7, PKM गन, DShK और IED से जवाब दिया. पाक की हवाई ताकत मजबूत, तालिबान ग्राउंड फाइट में. तालिबान के पास US हथियार हैं, लेकिन रखरखाव की कमी है.

Advertisement
X
ये है पाकिस्तान का फाइटर जेट जेएफ-17, जिससे तालिबानी अड्डों पर मिसाइलें और बम गिराए जा रहे हैं. (File Photo: Getty)
ये है पाकिस्तान का फाइटर जेट जेएफ-17, जिससे तालिबानी अड्डों पर मिसाइलें और बम गिराए जा रहे हैं. (File Photo: Getty)

तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है. 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर थे. ये झड़पें खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हो रही हैं. ये पूर्ण युद्ध नहीं, बल्कि बॉर्डर क्लैश और एयर स्ट्राइक हैं. पाकिस्तान की फौज के पास आधुनिक हथियार हैं, जबकि तालिबान US के छोड़े पुराने हथियारों पर निर्भर.

पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हुए हथियार

पाकिस्तान ने हवाई हमले, ड्रोन स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन में ये हथियार यूज किए. मुख्य फोकस TTP ठिकानों पर हमला करना था.

यह भी पढ़ें: जंग का असर... गाजा में 6 साल से कम के 55 हजार बच्चे कुपोषित, UNRWA और लैंसेट की स्टडी

सम्बंधित ख़बरें

Taliban respond to pak air strike
तालिबान ने PAK के एयर स्ट्राइक का जवाब क्यों नहीं दिया? 
Trump nobel prize asim munir
ट्रंप को दिखाया था नोबेल का ख्वाब, अब मुनीर क्या देंगे जवाब? 
Field Marshal Munir’s tetra- crisis 
फील्ड मार्शल मुनीर की चुनौती... PAK सेना चौतरफा फंसी  
Gaza malnourished Children
जंग का असर... गाजा में 6 साल से कम के 55 हजार बच्चे कुपोषित, UNRWA और लैंसेट की स्टडी 
Worlds most powerful ICBM
सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर 

JF-17 थंडर फाइटर जेट: हवाई हमलों के लिए.

Taliban Pakistan clashes

  • 9 अक्टूबर को काबुल पर इस्तेमाल.
  • रेंज: 3,000 किमी
  • स्पीड: 1,900 किमी/घंटा
  • वजन: 12,700 किलोग्राम
  • गाइडेंस: रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
  • प्लेटफॉर्म: एयर फोर्स जेट, SD-10 मिसाइल ले जाता है

बुराक ड्रोन: TTP लीडर्स को टारगेट करने के लिए. 

  • काबुल में 9 अक्टूबर को यूज.
  • रेंज: 1,000 किमी
  • स्पीड: 300 किमी/घंटा
  • वजन: 1,500 किलोग्राम
  • गाइडेंस: सैटेलाइट, लेजर
  • प्लेटफॉर्म: UAV ड्रोन, 100 किलोग्राम बम ले जाता

Taliban Pakistan clashes

शाहपार II ड्रोन: बॉर्डर क्लैश में निगरानी और स्ट्राइक के लिए.

Advertisement
  • रेंज: 1,000 किमी
  • स्पीड: 220 किमी/घंटा
  • वजन: 200 किलोग्राम
  • गाइडेंस: रीयल-टाइम वीडियो
  • प्लेटफॉर्म: ISR ड्रोन, हल्के बम

H-4 स्टैंड-ऑफ वेपन (SOW): एयर स्ट्राइक में बम गिराने के लिए.

  • रेंज: 100 किमी
  • स्पीड: सबसोनिक
  • वजन: 500 किलोग्राम
  • गाइडेंस: GPS/INS
  • प्लेटफॉर्म: JF-17 से लॉन्च

यह भी पढ़ें: सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर

AK-47 और G3 राइफल: ग्राउंड क्लैश में सैनिकों द्वारा

  • रेंज: 400 मीटर
  • स्पीड: 715 मीटर/सेकंड
  • वजन: 4.5 किलोग्राम
  • गाइडेंस: मैनुअल
  • प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

तालिबान की तरफ से इस्तेमाल हुए हथियार

तालिबान के पास US के छोड़े $7 बिलियन के हथियार हैं, लेकिन रखरखाव की कमी से ज्यादातर खराब. वे छोटे हथियार और IED यूज करते. हवाई ताकत न के बराबर. 

Taliban Pakistan clashes

M4 कार्बाइन राइफल: US द्वारा छोड़ी गई, बॉर्डर क्लैश में यूज.

  • रेंज: 500 मीटर
  • स्पीड: 880 मीटर/सेकंड
  • वजन: 3 किलोग्राम
  • गाइडेंस: मैनुअल
  • प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

RPG-7 लॉन्चर: पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले के लिए.

  • रेंज: 500 मीटर
  • स्पीड: 115 मीटर/सेकंड
  • वजन: 7 किलोग्राम
  • गाइडेंस: ऑप्टिकल
  • प्लेटफॉर्म: एंटी-टैंक

Taliban Pakistan clashes

PKM मशीन गन: ग्राउंड फाइट में.

  • रेंज: 1,000 मीटर
  • स्पीड: 650 मीटर/सेकंड
  • वजन: 7.5 किलोग्राम
  • गाइडेंस: मैनुअल
  • प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

यह भी पढ़ें: कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं

Advertisement

DShK हैवी मशीन गन: बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग.

  • रेंज: 2,000 मीटर
  • स्पीड: 850 मीटर/सेकंड
  • वजन: 34 किलोग्राम
  • गाइडेंस: ऑप्टिकल
  • प्लेटफॉर्म: माउंटेड

Taliban Pakistan clashes

IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस): काफिलों पर हमले के लिए.

  • रेंज: 50-100 मीटर
  • वजन: 5-20 किलोग्राम
  • गाइडेंस: रिमोट या प्रेशर
  • प्लेटफॉर्म: ग्राउंड ट्रैप

पाकिस्तान आगे, तालिबान ग्राउंड पर मजबूत

पाकिस्तान की हवाई ताकत (JF-17, ड्रोन) तालिबान को आसानी से हिट करती है. तालिबान के पास कोई फाइटर जेट या एयर डिफेंस नहीं, इसलिए हमले रोक नहीं पाए. लेकिन तालिबान छोटे हथियारों और IED से ग्राउंड में जवाब देता. US हथियार (M4, RPG) तालिबान को ताकत देते हैं लेकिन रखरखाव की कमी से 50% बर्बाद. पाकिस्तान की मिसाइलें (H-4) लंबी रेंज वाली है. तालिबान के पास मिसाइलें नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement