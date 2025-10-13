तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग में कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल हुए?

तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है. 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर थे. ये झड़पें खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हो रही हैं. ये पूर्ण युद्ध नहीं, बल्कि बॉर्डर क्लैश और एयर स्ट्राइक हैं. पाकिस्तान की फौज के पास आधुनिक हथियार हैं, जबकि तालिबान US के छोड़े पुराने हथियारों पर निर्भर.

पाकिस्तान ने हवाई हमले, ड्रोन स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन में ये हथियार यूज किए. मुख्य फोकस TTP ठिकानों पर हमला करना था.

JF-17 थंडर फाइटर जेट: हवाई हमलों के लिए.

9 अक्टूबर को काबुल पर इस्तेमाल.

रेंज: 3,000 किमी

3,000 किमी स्पीड: 1,900 किमी/घंटा

1,900 किमी/घंटा वजन: 12,700 किलोग्राम

12,700 किलोग्राम गाइडेंस: रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर

रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म: एयर फोर्स जेट, SD-10 मिसाइल ले जाता है

बुराक ड्रोन: TTP लीडर्स को टारगेट करने के लिए.

काबुल में 9 अक्टूबर को यूज.

रेंज: 1,000 किमी

1,000 किमी स्पीड: 300 किमी/घंटा

300 किमी/घंटा वजन: 1,500 किलोग्राम

1,500 किलोग्राम गाइडेंस: सैटेलाइट, लेजर

सैटेलाइट, लेजर प्लेटफॉर्म: UAV ड्रोन, 100 किलोग्राम बम ले जाता

शाहपार II ड्रोन: बॉर्डर क्लैश में निगरानी और स्ट्राइक के लिए.

रेंज: 1,000 किमी

1,000 किमी स्पीड: 220 किमी/घंटा

220 किमी/घंटा वजन: 200 किलोग्राम

200 किलोग्राम गाइडेंस: रीयल-टाइम वीडियो

रीयल-टाइम वीडियो प्लेटफॉर्म: ISR ड्रोन, हल्के बम

H-4 स्टैंड-ऑफ वेपन (SOW): एयर स्ट्राइक में बम गिराने के लिए.

रेंज: 100 किमी

100 किमी स्पीड: सबसोनिक

सबसोनिक वजन: 500 किलोग्राम

500 किलोग्राम गाइडेंस: GPS/INS

GPS/INS प्लेटफॉर्म: JF-17 से लॉन्च

AK-47 और G3 राइफल: ग्राउंड क्लैश में सैनिकों द्वारा

रेंज: 400 मीटर

400 मीटर स्पीड: 715 मीटर/सेकंड

715 मीटर/सेकंड वजन: 4.5 किलोग्राम

4.5 किलोग्राम गाइडेंस: मैनुअल

मैनुअल प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

तालिबान के पास US के छोड़े $7 बिलियन के हथियार हैं, लेकिन रखरखाव की कमी से ज्यादातर खराब. वे छोटे हथियार और IED यूज करते. हवाई ताकत न के बराबर.

M4 कार्बाइन राइफल: US द्वारा छोड़ी गई, बॉर्डर क्लैश में यूज.

रेंज: 500 मीटर

500 मीटर स्पीड: 880 मीटर/सेकंड

880 मीटर/सेकंड वजन: 3 किलोग्राम

3 किलोग्राम गाइडेंस: मैनुअल

मैनुअल प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

RPG-7 लॉन्चर: पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले के लिए.

रेंज: 500 मीटर

500 मीटर स्पीड: 115 मीटर/सेकंड

115 मीटर/सेकंड वजन : 7 किलोग्राम

: 7 किलोग्राम गाइडेंस: ऑप्टिकल

ऑप्टिकल प्लेटफॉर्म: एंटी-टैंक

PKM मशीन गन: ग्राउंड फाइट में.

रेंज: 1,000 मीटर

1,000 मीटर स्पीड: 650 मीटर/सेकंड

650 मीटर/सेकंड वजन: 7.5 किलोग्राम

7.5 किलोग्राम गाइडेंस: मैनुअल

मैनुअल प्लेटफॉर्म: इन्फैंट्री

DShK हैवी मशीन गन: बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग.

रेंज: 2,000 मीटर

2,000 मीटर स्पीड: 850 मीटर/सेकंड

850 मीटर/सेकंड वजन: 34 किलोग्राम

34 किलोग्राम गाइडेंस: ऑप्टिकल

ऑप्टिकल प्लेटफॉर्म: माउंटेड

IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस): काफिलों पर हमले के लिए.

रेंज: 50-100 मीटर

50-100 मीटर वजन: 5-20 किलोग्राम

5-20 किलोग्राम गाइडेंस: रिमोट या प्रेशर

रिमोट या प्रेशर प्लेटफॉर्म: ग्राउंड ट्रैप

पाकिस्तान आगे, तालिबान ग्राउंड पर मजबूत

पाकिस्तान की हवाई ताकत (JF-17, ड्रोन) तालिबान को आसानी से हिट करती है. तालिबान के पास कोई फाइटर जेट या एयर डिफेंस नहीं, इसलिए हमले रोक नहीं पाए. लेकिन तालिबान छोटे हथियारों और IED से ग्राउंड में जवाब देता. US हथियार (M4, RPG) तालिबान को ताकत देते हैं लेकिन रखरखाव की कमी से 50% बर्बाद. पाकिस्तान की मिसाइलें (H-4) लंबी रेंज वाली है. तालिबान के पास मिसाइलें नहीं है.

