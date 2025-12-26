Arthik Rashifal 26 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले मन के संकोच दूर करें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए आज के वित्तीय परिणाम काफी उत्साहित करने वाले रहेंगे. आपकी बचत में वृद्धि होगी और बैंकिंग कार्यों को पूरा समर्थन मिलेगा. आप अपने पुराने हितलाभों को संवारने पर ध्यान देंगे, जिससे आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा, बस अपना पूरा फोकस अपने काम पर बनाए रखें.

और पढ़ें

वृष: - वृष राशि के लोग आज अपने पुराने आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. वाणिज्यिक सूचनाओं पर ध्यान देने से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है. आय का स्तर ऊंचा बना रहेगा. संपत्ति के मामले सुलझते हुए नजर आएंगे. आपकी रुचि आज भवन निर्माण या नए वाहन की खरीदी में बढ़ सकती है.

मिथुन: - मिथुन राशि के लिए वित्तीय लाभ का प्रतिशत आज काफी ऊंचा रहने वाला है. आपके आर्थिक मामले संवरेंगे और व्यापार से जुड़ी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी व्यावसायिक मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. सहजता से कार्य करें क्योंकि आपके चारों ओर शुभता और बढ़त की स्थिति बनी हुई है.

कर्क: - कर्क राशि वालों को आज अपने करियर और व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए. नीतिगत विषयों में पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय धैर्य बनाए रखें. सफेदपोश लोगों से खुद का बचाव करें और व्यर्थ के दिखावे या अनावश्यक पराक्रम से दूर रहें.

Advertisement

सिंह: - सिंह राशि के जातकों की आर्थिकी को आज विशेष बल मिलेगा. आप पेशेवर वार्ताओं में बहुत प्रभावी रहेंगे और टीम के प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे. कामकाज का स्तर बढ़त पर रहेगा. भूमि और भवन की खरीदारी के लिए यह समय अनुकूल है. आपके नेतृत्व में किए गए सभी कार्य आज सफल होंगे.

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए बैंकिंग मामले आज सुधरते हुए दिखेंगे. लोन के प्रकरणों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाना जरूरी है. प्रबंधन और सबको साथ लेकर चलने पर जोर दें. अपनी कार्यगति को नियमित रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज किसी भी तरह के उधार से बचें.

तुला- तुला राशि के लिए आर्थिक प्रयास सफल होंगे और परिस्थितियां पूरी तरह सकारात्मक रहेंगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. आप ऊर्जा और उत्साह से लबरेज रहेंगे जिससे पुरानी अड़चनें दूर होंगी. व्यापार में तेजी से निर्णय लेंगे जिससे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी.

वृश्चिक: - वृश्चिक राशि के लोग आज उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. आपका पूरा फोकस वित्तीय लाभ पर रहेगा. हालांकि, आर्थिक विषयों में किसी भी तरह के लोभ या प्रलोभन में आने से बचें. भवन व वाहन से जुड़े मामले गति पकड़ेंगे और आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.

Advertisement

धनु: - धनु राशि वालों के लिए आज आर्थिक अवसरों को भुनाने का दिन है. आपके द्वारा किए गए विविध प्रयास सफल होंगे जिससे परिणामों को सुधारने में मदद मिलेगी. कामकाज में तेजी और सक्रियता बनाए रखें. उपलब्धियां बढ़ेंगी और इस सिलसिले में आपकी भ्रमण या व्यावसायिक यात्राएं भी बढ़ सकती हैं.

मकर- मकर राशि के जातकों का आर्थिक संरक्षण बढ़ेगा और बचत व बैंकिंग में वृद्धि होगी. आप संग्रह पर अधिक ध्यान देंगे. आज आपको कोई मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. प्रभावी व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे. अपने मुख्य कार्यों को प्राथमिकता पर रखें. आज नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति के भी योग हैं.

कुंभ- कुंभ राशि के पेशेवरों को आज बाजार से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आप वित्तीय अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. धन और संपत्ति के मामले आपके पक्ष में रहेंगे जिससे आपका पूंजीगत आधार बढ़ेगा. मन से संकोच दूर होगा और आप व्यावसायिक परिणाम अपने पक्ष में साधने में आगे रहेंगे.

मीन- मीन राशि के जातकों को अपना आर्थिक पक्ष संतुलित रखने की जरूरत है. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि तो रहेगी लेकिन क्षमता से अधिक खर्च होने की संभावना है. आय और व्यय का बजट बनाकर ही आगे बढ़ें. लेनदेन के मामलों में किसी भी तरह की हड़बड़ी दिखाने से बचें.

---- समाप्त ----