कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं

पाकिस्तान लगातार नई मिसाइलें मंगवा रहा है, जैसे AIM-120 AMRAAM या चीनी PL-15. लेकिन भारत की मिसाइलें उनसे कहीं आगे हैं. DRDO की VSHORAD, Astra, Rudram, NRSAM और BrahMos-ER जैसी मिसाइलें रेंज, स्पीड और सटीकता में पाकिस्तान को मात देती हैं.

मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को आसानी से चकमा दिया था. आइए, इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन और तुलना समझते हैं. ये मिसाइलें भारत की हवाई, नौसेना और जमीनी ताकत को अजेय बनाती हैं.

1. VSHORAD: कम ऊंचाई के दुश्मनों का दुश्मन

VSHORAD (व्हेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस) भारत की मैन-पोर्टेबल मिसाइल है. ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराती है. पाकिस्तान के छोटे ड्रोन या हेलीकॉप्टर हमलों को रोकने के लिए परफेक्ट.

रेंज: 6 किलोमीटर

6 किलोमीटर स्पीड: 2470 km/hr

2470 km/hr वजन: 17 किलोग्राम

17 किलोग्राम गाइडेंस: इंफ्रारेड इमेजर (गर्मी से टारगेट लॉक)

इंफ्रारेड इमेजर (गर्मी से टारगेट लॉक) प्लेटफॉर्म: कंधे से लॉन्च, ट्रक या हेलीकॉप्टर पर भी

पाकिस्तान की Anza मिसाइल (4 किमी रेंज) से बेहतर. VSHORAD 2025 में आर्मी में शामिल हुई, जो बॉर्डर पर तुरंत तैनात है.

2. Astra: हवा में पाक जेट्स को धूल चटाएगी

Astra भारत की स्वदेशी BVRAM (बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल) है. Mk-1 सेवा में है, Mk-2 2025 में टेस्ट हो रही. ये पाकिस्तान के JF-17 जेट्स को 200 किमी दूर से मार गिरा सकती है.

रेंज: Mk-1: 110 किमी; Mk-2: 200 किमी

Mk-1: 110 किमी; Mk-2: 200 किमी स्पीड: 4939 km/hr

4939 km/hr वजन: 154 किलोग्राम

154 किलोग्राम गाइडेंस: एक्टिव रडार + GPS (खुद टारगेट लॉक)

एक्टिव रडार + GPS (खुद टारगेट लॉक) प्लेटफॉर्म: सुखोई-30, तेजस, मिग-29

पाकिस्तान की PL-15 (200 किमी) से मुकाबला, लेकिन Astra की सटीकता और कम कीमत (10 लाख डॉलर) बेहतर. 2025 में 200 Mk-2 टेस्ट सफल.

3. Rudram: जमीनी ठिकानों को चूर-चूर

Rudram एयर-टू-सर्फेस मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार, एयरपोर्ट या बंकर को नष्ट करती है. Rudram-1 सेवा में, Rudram-3 2025 में हाइपरसोनिक वर्जन. पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए घातक.

रेंज: 150-250 किमी

150-250 किमी स्पीड: 2470 km/hr

2470 km/hr वजन: 700 किलोग्राम

700 किलोग्राम गाइडेंस: पैसिव रडार + GPS (रडार सिग्नल फॉलो)

पैसिव रडार + GPS (रडार सिग्नल फॉलो) प्लेटफॉर्म: सुखोई-30, तेजस

पाकिस्तान की Ra'ad (350 किमी) से छोटी रेंज, लेकिन Rudram की पेनेट्रेशन वारहेड हार्ड टारगेट्स तोड़ती है. 2025 में Rudram-3 7408 km/hr स्पीड टेस्ट.

4. NRSAM: नौसेना की शॉर्ट रेंज ढाल

NRSAM (नेवल शॉर्ट रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल) नौसेना के जहाजों के लिए है. ये हार्पून जैसे एंटी-शिप मिसाइलों को रोकती है. पाकिस्तान की नौसेना को समुद्र में घेरने के लिए.

रेंज: 15-25 किमी

15-25 किमी स्पीड: 3087 km/hr

3087 km/hr वजन: 250 किलोग्राम

250 किलोग्राम गाइडेंस: एक्टिव रडार

एक्टिव रडार प्लेटफॉर्म: जहाज, पनडुब्बी

पाकिस्तान की LY-80 (40 किमी) से छोटी, लेकिन NRSAM की क्विक रिएक्शन और सटीकता बेहतर. 2025 में नौसेना में शामिल.

5. BrahMos-ER: सुपरसोनिक क्रूज का बादशाह

BrahMos-ER (एक्सटेंडेड रेंज) भारत-रूस की जॉइंट मिसाइल है. ये जमीन, हवा, समुद्र से लॉन्च हो सकती है. पाकिस्तान के जहाजों या बेस को 800 किमी दूर से डुबो सकती.

रेंज: 800 किमी

800 किमी स्पीड: 3704 km/hr

3704 km/hr वजन: 2,500 किलोग्राम

2,500 किलोग्राम गाइडेंस: INS + GPS + एक्टिव रडार

INS + GPS + एक्टिव रडार प्लेटफॉर्म: जहाज, जेट, सबमरीन, लैंड

पाकिस्तान की Babur (700 किमी) से लंबी रेंज और तेज. 2025 में 220 ER वर्जन ऑर्डर. हाइपरसोनिक BrahMos-II (9878 km/hr, 1,500 किमी) आने वाली.

पाकिस्तान की मिसाइलों से तुलना: भारत का दबदबा

पाकिस्तान की PL-15 (200 किमी) Astra Mk-2 से मुकाबला, लेकिन भारत की संख्या और एकीकरण ज्यादा. Ra'ad (350 किमी) Rudram से लंबी, लेकिन Rudram की सटीकता बेहतर. Babur BrahMos-ER से छोटी. कुल मिलाकर, भारत की मिसाइलें रेंज (800 किमी+), स्पीड (5000 km/hr) और स्वदेशी टेक में आगे. 2025 में भारत की मिसाइल आर्सेनल पाक से 2 गुना मजबूत.

