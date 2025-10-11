scorecardresearch
 

Feedback

कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं

पाकिस्तान AIM-120, PL-15 मिसाइलें मंगवा रहा, लेकिन DRDO की VSHORAD (6 किमी), Astra (200 किमी), Rudram (250 किमी), NRSAM (25 किमी), BrahMos-ER (800 किमी) रेंज, स्पीड (5000 km/hr) और सटीकता में आगे. ऑपरेशन सिंदूर में पाक मिसाइलें फेल हुई. भारत की आर्सेनल पाक से दोगुनी मजबूत, स्वदेशी टेक से अजेय है.

Advertisement
X
इंडियन एयरफोर्स के SU-30MKI फाइटर जेट से दागी जाती रुद्रम मिसाइल. (File Photo: DRDO)
इंडियन एयरफोर्स के SU-30MKI फाइटर जेट से दागी जाती रुद्रम मिसाइल. (File Photo: DRDO)

पाकिस्तान लगातार नई मिसाइलें मंगवा रहा है, जैसे AIM-120 AMRAAM या चीनी PL-15. लेकिन भारत की मिसाइलें उनसे कहीं आगे हैं. DRDO की VSHORAD, Astra, Rudram, NRSAM और BrahMos-ER जैसी मिसाइलें रेंज, स्पीड और सटीकता में पाकिस्तान को मात देती हैं.

मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को आसानी से चकमा दिया था. आइए, इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन और तुलना समझते हैं. ये मिसाइलें भारत की हवाई, नौसेना और जमीनी ताकत को अजेय बनाती हैं.

यह भी पढ़ें: न शाहबाज की शह चली, न मुनीर की 'ईगो मसाज'... फेल हो गई ट्रंप को नोबेल दिलाने की सारी जुगाड़बाजी

सम्बंधित ख़बरें

Jaish-e-Mohammed Forms Womens Brigade
PAK में जैश तैयार करेगा महिला सुसाइड बॉम्बर... मसूद अजहर की नई चाल 
JF-17 Thunder China Pakistan US
पाकिस्तान को लेकर US-चीन के 'वेपन गेम' से भारत के लिए किस तरह के खतरे? 
Dhvani Hypersonic Missile
ब्रह्मोस से भी खतरनाक 'ध्वनि' मिसाइल तैयार, पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा वो भी रेंज में 
Trump nobel prize asim munir
ट्रंप को दिखाया था नोबेल का ख्वाब, अब मुनीर क्या देंगे जवाब? 
Taliban respond to pak air strike
तालिबान ने PAK के एयर स्ट्राइक का जवाब क्यों नहीं दिया? 

1. VSHORAD: कम ऊंचाई के दुश्मनों का दुश्मन

VSHORAD (व्हेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस) भारत की मैन-पोर्टेबल मिसाइल है. ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराती है. पाकिस्तान के छोटे ड्रोन या हेलीकॉप्टर हमलों को रोकने के लिए परफेक्ट.

  • रेंज: 6 किलोमीटर
  • स्पीड: 2470 km/hr
  • वजन: 17 किलोग्राम 
  • गाइडेंस: इंफ्रारेड इमेजर (गर्मी से टारगेट लॉक)
  • प्लेटफॉर्म: कंधे से लॉन्च, ट्रक या हेलीकॉप्टर पर भी

पाकिस्तान की Anza मिसाइल (4 किमी रेंज) से बेहतर. VSHORAD 2025 में आर्मी में शामिल हुई, जो बॉर्डर पर तुरंत तैनात है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या तालिबान के पास फाइटर जेट और मिसाइलें हैं... पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का कैसे देगा जवाब?

2. Astra: हवा में पाक जेट्स को धूल चटाएगी

Astra भारत की स्वदेशी BVRAM (बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल) है. Mk-1 सेवा में है, Mk-2 2025 में टेस्ट हो रही. ये पाकिस्तान के JF-17 जेट्स को 200 किमी दूर से मार गिरा सकती है.

Indian Missile Threat to PAK

  • रेंज: Mk-1: 110 किमी; Mk-2: 200 किमी
  • स्पीड: 4939 km/hr
  • वजन: 154 किलोग्राम
  • गाइडेंस: एक्टिव रडार + GPS (खुद टारगेट लॉक)
  • प्लेटफॉर्म: सुखोई-30, तेजस, मिग-29

पाकिस्तान की PL-15 (200 किमी) से मुकाबला, लेकिन Astra की सटीकता और कम कीमत (10 लाख डॉलर) बेहतर. 2025 में 200 Mk-2 टेस्ट सफल.

यह भी पढ़ें: फील्ड मार्शल मुनीर की चौतरफा चुनौती... पाकिस्तानी सेना ने खुद को फंसा लिया

3. Rudram: जमीनी ठिकानों को चूर-चूर

Rudram एयर-टू-सर्फेस मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार, एयरपोर्ट या बंकर को नष्ट करती है. Rudram-1 सेवा में, Rudram-3 2025 में हाइपरसोनिक वर्जन. पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए घातक.

Indian Missile Threat to PAK

  • रेंज: 150-250 किमी
  • स्पीड: 2470 km/hr
  • वजन: 700 किलोग्राम
  • गाइडेंस: पैसिव रडार + GPS (रडार सिग्नल फॉलो)
  • प्लेटफॉर्म: सुखोई-30, तेजस

पाकिस्तान की Ra'ad (350 किमी) से छोटी रेंज, लेकिन Rudram की पेनेट्रेशन वारहेड हार्ड टारगेट्स तोड़ती है. 2025 में Rudram-3 7408 km/hr स्पीड टेस्ट.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने दे दिया पाकिस्तान को झटका, नहीं देगा AMRAAM मिसाइलें

4. NRSAM: नौसेना की शॉर्ट रेंज ढाल

NRSAM (नेवल शॉर्ट रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल) नौसेना के जहाजों के लिए है. ये हार्पून जैसे एंटी-शिप मिसाइलों को रोकती है. पाकिस्तान की नौसेना को समुद्र में घेरने के लिए.

Indian Missile Threat to PAK

  • रेंज: 15-25 किमी
  • स्पीड: 3087 km/hr
  • वजन: 250 किलोग्राम
  • गाइडेंस: एक्टिव रडार
  • प्लेटफॉर्म: जहाज, पनडुब्बी

पाकिस्तान की LY-80 (40 किमी) से छोटी, लेकिन NRSAM की क्विक रिएक्शन और सटीकता बेहतर. 2025 में नौसेना में शामिल.

5. BrahMos-ER: सुपरसोनिक क्रूज का बादशाह

BrahMos-ER (एक्सटेंडेड रेंज) भारत-रूस की जॉइंट मिसाइल है. ये जमीन, हवा, समुद्र से लॉन्च हो सकती है. पाकिस्तान के जहाजों या बेस को 800 किमी दूर से डुबो सकती.

  • रेंज: 800 किमी
  • स्पीड: 3704 km/hr
  • वजन: 2,500 किलोग्राम
  • गाइडेंस: INS + GPS + एक्टिव रडार
  • प्लेटफॉर्म: जहाज, जेट, सबमरीन, लैंड

पाकिस्तान की Babur (700 किमी) से लंबी रेंज और तेज. 2025 में 220 ER वर्जन ऑर्डर. हाइपरसोनिक BrahMos-II (9878 km/hr, 1,500 किमी) आने वाली.

पाकिस्तान की मिसाइलों से तुलना: भारत का दबदबा

पाकिस्तान की PL-15 (200 किमी) Astra Mk-2 से मुकाबला, लेकिन भारत की संख्या और एकीकरण ज्यादा. Ra'ad (350 किमी) Rudram से लंबी, लेकिन Rudram की सटीकता बेहतर. Babur BrahMos-ER से छोटी. कुल मिलाकर, भारत की मिसाइलें रेंज (800 किमी+), स्पीड (5000 km/hr) और स्वदेशी टेक में आगे. 2025 में भारत की मिसाइल आर्सेनल पाक से 2 गुना मजबूत.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement