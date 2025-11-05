scorecardresearch
 

अमेरिका ने किया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, जानें कितनी ताकतवर मिनटमैन-3

अमेरिकी वायुसेना ने कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग बेस से बिना हथियार वाली मिनटमैन III आईसीबीएम का टेस्ट लॉन्च किया. यह नियमित विश्वसनीयता जांच का हिस्सा था. मिसाइल 7,500 किमी दूर मार्शल द्वीप के पास सटीक उतरी. ट्रंप के न्यूक्लियर बयानों के बाद यह टेस्ट हुआ. अमेरिका 2030 तक नई मिसाइलों की योजना बना रहा है.

वांडेनबर्ग बेस से लॉन्च होती मिनटमैन मिसाइल. (File Photo: Getty)
अमेरिकी वायुसेना का ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया से एक बिना हथियार वाली मिनटमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का टेस्ट लॉन्च किया. यह रेगुलर टेस्ट था. मिसाइल मार्शल द्वीप समूह के पास रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर उतरी. यह टेस्ट राष्ट्रपति ट्रंप के न्यूक्लियर हथियारों पर टिप्पणियों के बाद हुआ.

मिनटमैन III क्या है? पुरानी लेकिन ताकतवर मिसाइल

मिनटमैन III अमेरिका की सबसे पुरानी आईसीबीएम है, जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है. यह जमीन से लॉन्च होती है और 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है. इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट में कोई हथियार नहीं था.

अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं, जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा हैं. यह मिसाइल 'मिनटमैन' नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि यह एक मिनट में तैयार हो जाती है. अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे.

Advertisement

फिर क्यों किया गया परीक्षण?

ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को पीछे नहीं रहना चाहिए. उन्होंने पेंटागन को तुरंत परीक्षण शुरू करने को कहा. लेकिन ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया कि अभी विस्फोट वाले परीक्षण नहीं होंगे.

यह आदेश व्यापक नीति का हिस्सा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर-टेस्ट-बैन ट्रीटी (CTBT) के तहत आता है. CTBT सभी परमाणु परीक्षण रोकने का अंतरराष्ट्रीय समझौता है, लेकिन अमेरिका ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया. ट्रंप का यह बयान कोल्ड वॉर की याद दिलाता है, जब अमेरिका और सोवियत संघ हथियारों की होड़ में थे.

Minuteman III ICBM Test

मिनटमैन-3: अमेरिका की परमाणु ताकत का प्रतीक

मिनटमैन-3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. यह जमीन से लॉन्च होती है. 13,000 किलोमीटर दूर निशाना साध सकती है. इसमें परमाणु वारहेड लग सकता है, लेकिन इस टेस्ट में बिना हथियार के होगी. यह अमेरिका की लैंड-बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट (रोकथाम) का मुख्य हिस्सा है.

परीक्षण कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग बेस से होगा. मिसाइल प्रशांत महासागर पार करके मार्शल द्वीपसमूह पहुंचेगी—करीब 7000 किलोमीटर दूर. वहां रोनाल्ड रीगन टेस्ट साइट पर डमी टारगेट को हिट करेगी. यह टेस्ट मिसाइल की सटीकता, गति और सिस्टम की जांच करेगा. USAF कहता है कि यह रूटीन है- हर तिमाही एक बार होता है. मई 2025 में भी ऐसा ही टेस्ट हुआ था.

Advertisement

दुर्लभ है सबमरीन से लॉन्च: अमेरिका के 70% परमाणु हथियार पनडुब्बियों पर हैं. वहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कम होते हैं, क्योंकि गोपनीयता ज्यादा रहती है. 

