स्टील्थ फाइटर, एंटी शिप मिसाइल, एक्स्ट्रा लार्ज अंडर सी ड्रोन... चीन के नए हथियार कितने खतरनाक

3 सितंबर 2025 को चीन की विक्ट्री डे परेड में चार नई YJ हाइपरसोनिक मिसाइलें, DF-5C न्यूक्लियर मिसाइल, J-20S स्टील्थ जेट और न्यूक्लियर ट्रायड दिखाए गए. बीजिंग में 10000 सैनिक, 100+ विमान शामिल. ये हथियार अमेरिकी नौसेना को चुनौती देंगे. शी जिनपिंग ने शांति की बात की, लेकिन ताइवान-साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा.

चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखाई गई नई YJ सीरीज की मिसाइल. (Photo: Global Times)
चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखाई गई नई YJ सीरीज की मिसाइल. (Photo: Global Times)

बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर में चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य 'विजय दिवस' (V-Day) सैन्य परेड आयोजित की. यह परेड सिर्फ ऐतिहासिक यादगार नहीं, बल्कि चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन था. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ समीक्षा की. परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से ज्यादा विमान और सैकड़ों वाहन शामिल हुए.

पहली बार चीन ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड (भूमि, समुद्र और हवाई आधारित न्यूक्लियर ताकत) पूरी तरह दिखाई. चार नई YJ सीरीज एंटी-शिप मिसाइलें, DF-5C आईसीबीएम, J-20S फाइटर जेट और कई अन्य हथियारों का डेब्यू हुआ. विशेषज्ञों के अनुसार, ये हथियार अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने के लिए बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट क्या है जिसके लिए रूसी टीम कर रही स्टडी? चीन-PAK की बढ़ेगी चुनौती

china victory day parade weapons

शांति का संदेश या सैन्य चेतावनी?

परेड 70 मिनट चली, जिसमें 100 से ज्यादा घरेलू हथियार दिखाए गए. शी जिनपिंग ने कहा कि मानवता को शांति या युद्ध चुनना है. यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए संकेत था. खासकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच. परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ ड्रोन और न्यूक्लियर ट्रायड पर फोकस था, जो चीन की हाई-टेक युद्ध क्षमता दिखाता है. ये हथियार मौजूदा एंटी-मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अरब सागर में इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी ताकत, पाकिस्तानी डेंजर जोन के लिए जारी किया NOTAM

चार नई YJ सीरीज एंटी-शिप मिसाइलें: दुश्मन जहाजों का सफाया

YJ (Yingji या 'ईगल अटैक') सीरीज की चार नई मिसाइलें पहली बार दिखाई गईं. ये हाइपरसोनिक हैं, जो मैक 5 (ध्वनि की गति से 5 गुना तेज) से ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं. तीन हाइपरसोनिक हैं, जो अलग-अलग कॉन्फिगरेशन वाली हैं. ये जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च हो सकती हैं. विश्व के मौजूदा डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट करने में मुश्किल महसूस करेंगे. 

china victory day parade weapons

  • YJ-15: रैमजेट पावर्ड सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल. स्पीड: लगभग 3,700 किमी/घंटा. रेंज: 200-400 किमी. लॉन्च प्लेटफॉर्म: हवाई, समुद्री या जमीन. खासियत: कॉम्पैक्ट डिजाइन, YJ-12 जैसी, दुश्मन जहाजों पर तेज हमला. कीमत: लगभग 50 करोड़ रुपये प्रति यूनिट.
  • YJ-17: हाइपरसोनिक ग्लाइड वेवराइडर मिसाइल. स्पीड: मैक 5-8. रेंज: 1000-1500 किमी. लॉन्च: हवाई या समुद्री. खासियत: बूस्ट-ग्लाइड व्हीकल, लॉन्च के बाद अलग होकर मैन्यूवर करती है, रडार से बचाव मुश्किल. अमेरिकी नेवी के लिए खतरा.
  • YJ-19: स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. स्पीड: मैक 6-10. रेंज: 1500-2000 किमी. लॉन्च: विमान या जहाज. खासियत: नोज के नीचे एयर इंटेक, हाई-सुपरसोनिक फ्लाइट, मैन्यूवरेबल. पारंपरिक डिफेंस को चकमा देती है.
  • YJ-20: बाइकोनिकल हाइपरसोनिक/एरोबॉलिस्टिक मिसाइल. स्पीड: मैक 5+. रेंज: 2000+ किमी. लॉन्च: टाइप 055 डिस्ट्रॉयर या H-6 बॉम्बर. खासियत: बैलिस्टिक जैसी डिजाइन, 2022 में देखी गई, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर.

यह भी पढ़ें: अग्नि-5 मिसाइल ने उड़ान के बीच लिया 90 डिग्री का शार्प टर्न, दुनिया हैरान... मिशन दिव्यास्त्र ने रचा इतिहास

DF-5C: ग्लोबल स्ट्राइक वाली लिक्विड-फ्यूल्ड न्यूक्लियर मिसाइल

डोंगफेंग-5C (DF-5C) इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) पहली बार परेड में गुजरी. यह लिक्विड-फ्यूल्ड है, जो ग्लोबल स्ट्राइक रेंज वाली है. तियानानमेन स्क्वायर से गुजरते हुए दिखाई गई.

china victory day parade weapons

  • रेंज: 13,000+ किमी (अमेरिका तक पहुंच सकती है).
  • पेलोड: मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स (MIRV, 5-10 तक).
  • लॉन्च: साइलो या मोबाइल.
  • खासियत: स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंट, अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेद सकती है.
  • वजन: 183 टन, लंबाई: 33 मीटर.
  • पहली तैनाती: 1980s, अपग्रेडेड वर्जन.

यह भी पढ़ें: चीन और पूरा PAK रेंज में, 1500 KM वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की तैयारी में DRDO

न्यूक्लियर ट्रायड: भूमि, समुद्र और हवाई आधारित स्ट्रैटेजिक फोर्सेस

चीन ने पहली बार अपनी न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह दिखाई – भूमि (ICBMs), समुद्र (SLBMs) और हवाई (बॉम्बर्स) आधारित न्यूक्लियर ताकत. यह 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता दिखाता है. 

china victory day parade weapons

  • भूमि-आधारित (Land-based): DF-31AG और DF-41 ICBMs. DF-31AG: रेंज 11,000 किमी, मोबाइल, MIRV कैपेबल. DF-41: रेंज 12,000-15,000 किमी, 10 MIRV वॉरहेड्स, ग्लोबल स्ट्राइक. खासियत: रोड-मोबाइल, प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक से बचाव.
  • समुद्र-आधारित (Sea-based): JL-3 SLBM (सबमरीन-लॉन्च्ड). रेंज: 10,000+ किमी. प्लेटफॉर्म: टाइप 096 सबमरीन. खासियत: न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च, स्टील्थ, अमेरिकी तटों पर स्ट्राइक.
  • हवाई-आधारित (Air-based): H-6N बॉम्बर. रेंज: 6,000+ किमी (रिफ्यूलिंग के साथ). पेलोड: क्रूज मिसाइलें या न्यूक्लियर बॉम्ब्स. खासियत: एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकता है, लंबी दूरी का न्यूक्लियर डिलीवरी.

china victory day parade weapons

J-20S: दो-सीट वाला स्टील्थ फाइटर जेट का डेब्यू

चीन का दो-सीट वाला J-20S फाइटर जेट पहली बार दिखा. यह J-20 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो स्टील्थ तकनीक से लैस. 

  • स्पीड: मैक 2+ (2,500 किमी/घंटा). 
  • रेंज: 2,000+ किमी. 
  • सीट्स: दो (पायलट + वेपन सिस्टम ऑफिसर). 
  • खासियत: स्टील्थ (रडार से छिपा), एयर-सुपीरियॉरिटी, ग्राउंड अटैक.
  • आर्मामेंट: PL-15 मिसाइलें, लेजर-गाइडेड बॉम्ब्स.
  • पहली उड़ान: 2024, ट्रेनिंग और मल्टी-रोल के लिए. F-35 का प्रतिद्वंद्वी.

china victory day parade weapons

अन्य प्रमुख हथियार: ड्रोन, टैंक और अंडरवाटर व्हीकल्स

परेड में कई अन्य हथियार भी दिखे, जो चीन की हाई-टेक क्षमता दिखाते हैं.

  • FH-97 स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन: पहला कॉम्बैट-रेडी 'लॉयल विंगमैन' ड्रोन. स्पीड: मैक 1+. रेंज: 1,000+ किमी. खासियत: J-20 के साथ काम, रेकॉनिसेंस, अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग. स्टील्थ डिजाइन, गाइडेड बॉम्ब्स ले जा सकता है.
  • AJX-002 एक्स्ट्रा-लार्ज अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल (XLUUV): टॉरपीडो जैसा समुद्री ड्रोन. लंबाई: 18-20 मीटर. प्रोपल्शन: पंप-जेट (स्टील्थ). खासियत: न्यूक्लियर-पावर्ड/कैपेबल, रूस के पोसाइडन जैसा. रेंज: अनलिमिटेड (न्यूक्लियर से), क्रेन से लॉन्च. अंडरवाटर अटैक के लिए.
  • ZTZ-201 मीडियम टैंक: नई जेनरेशन टैंक. वजन: 40-50 टन. आर्मर: एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS). खासियत: 4-साइडेड रडार, लेजर वेपन, एंटी-ड्रोन सिस्टम. स्पीड: 70 किमी/घंटा. टाइप 99A से छोटा, UAVs और एंटी-टैंक मिसाइलों से बचाव.

china victory day parade weapons

  • DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल: रेंज: 1,800-2,500 किमी. स्पीड: मैक 5-10. खासियत: HGV (हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल), मैन्यूवरेबल, 'कैरियर किलर'. रोड-मोबाइल लॉन्च.
  • HQ-19 एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस: रेंज: 3,000+ किमी. खासियत: ICBM इंटरसेप्ट, अमेरिकी THAAD जैसा. एयर डिफेंस के लिए.

चीन की सैन्य ताकत का वैश्विक संदेशयह परेड चीन की 'मेक इन चाइना' सैन्य तकनीक का प्रतीक थी, जो अमेरिका को चुनौती देती है. हाइपरसोनिक मिसाइलें और न्यूक्लियर ट्रायड से साफ है कि चीन हाई-इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार है. लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हथियार शांति के लिए डिटरेंट हैं. दुनिया की नजरें अब ताइवान और साउथ चाइना सी पर हैं. 

---- समाप्त ----
