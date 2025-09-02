scorecardresearch
 

Feedback

अरब सागर में इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी ताकत, पाकिस्तानी डेंजर जोन के लिए जारी किया NOTAM

भारतीय वायुसेना 2-3 सितंबर 2025 को अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी, जो पाकिस्तान के कराची से 200 नॉटिकल मील दूर है. NOTAM जारी हुआ, जिससे सिविल विमानों को रूट बदलना होगा. यह हाई-इंटेंसिटी ड्रिल लाइव फायरिंग और मिसाइल टेस्टिंग हो सकती है. IAF की यह तैयारी डिटरेंस और कम्बैट रेडीनेस दिखाती है.

Advertisement
X
भारतीय वायुसेना राजस्थान के पास अरब सागर में एक्सरसाइज करने जा रही है. (File Photo: PTI)
भारतीय वायुसेना राजस्थान के पास अरब सागर में एक्सरसाइज करने जा रही है. (File Photo: PTI)

2-3 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना (IAF) अरब सागर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है, जो पाकिस्तान के कराची एयरस्पेस से महज 200 नॉटिकल मील (370 km) दूर है. इससे खतरे का जोन यानी पाकिस्तान का नियंत्रित एयरस्पेस से 70 नॉटिकल मील (129 km) की दूरी पर फैला है.

इसके लिए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया गया है, जो सिविलियन विमानों को रूट बदलने का संकेत देता है. यह अभ्यास वायुसेना का लाइव वेपन फायरिंग, मिसाइल ट्रायल या बड़े पैमाने पर एयर मैन्यूवर्स हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: इधर ट्रंप से टेंशन बढ़ रहा, "इधर ट्रंप से टेंशन बढ़ रहा, उधर इंडिया और अमेरिका की आर्मी अलास्का में साझा सैन्य अभ्यास कर रही

सम्बंधित ख़बरें

Air Force sky shield
रडार, मिसाइलें, फायर पावर... ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये है फ्यूचर वॉर के लिए एयरफोर्स की तैयारी 
The defence firm also has a connection to the Brahmos Missile which was recently used by the armed forces to attack Pakistan's airbases.
एक साथ 300 ब्रह्मोस मिसाइलें दागने की होगी क्षमता... इंडियन नेवी का अगला प्लान दुश्मनों के लिए कहर की गारंटी है! 
AMCA Stealth Fighter Jet Adani Defence
स्पीड-स्टील्थ का कॉम्बो... जानें- उस फाइटर जेट को जिसे बनाने के लिए अडानी की कंपनी लगाएगी बोली 
india us yudh abhyas trump tariff
इधर ट्रंप से टेंशन बढ़ रहा, उधर इंडिया और अमेरिका की आर्मी अलास्का में साझा सैन्य अभ्यास कर रही 
India Two mega submarines deal
भारत 1 लाख करोड़ की दो मेगा पनडुब्बी डील करने की तैयारी में... समंदर में बढ़ेगी ताकत 

अभ्यास कब, कहां और कैसे?

भारतीय वायुसेना गुजरात और राजस्थान के पास अरब सागर में 2 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला यह दो दिवसीय अभ्यास 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक चलेगा. यह रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन जगह संवेदनशील है क्योंकि यह पाकिस्तान के एयरस्पेस के बिल्कुल सामने है.  NOTAM जारी होने से सिविलियन एयरक्राफ्ट को रीरूट करना पड़ेगा, जो हाई-इंटेंसिटी एरियल एक्टिविटी का संकेत है.

Advertisement

IAF Notam arabian sea exercise pakistan

 NOTAM क्या है? 

सरल शब्दों में, यह एयरमेन को चेतावनी है कि किसी खास इलाके में असामान्य गतिविधियां होंगी, जैसे हथियार परीक्षण या ड्रिल. यह अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन कन्वेंशन (CICA) के तहत जारी होता है. पुरानी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ऐसे NOTAM अक्सर बड़े अभ्यासों से पहले आते हैं. इस बार का एरिया पाकिस्तान के कराची से करीब 200 नॉटिकल मील दूर है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

IAF चीफ का पुराना रोल: लीडरशिप का उदाहरण

पिछले अभ्यासों में IAF चीफ ने खुद हिस्सा लिया है. पहले भी बिकानेर से MiG फाइटर उड़ाकर चीफ ने अभ्यास लीड किया था, जो ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस दिखाता है. यह बार भी, अभ्यास पाकिस्तान के पास होने से लीडरशिप की विजिबिलिटी बढ़ेगी. IAF के टॉप पायलट्स और फ्रंटलाइन जेट्स जैसे राफेल, सुखोई-30 MKI, मिग-29, मिराज-2000 और तेजस शामिल हो सकते हैं. अभ्यास में ग्राउंड स्ट्राइक, प्रिसिजन बॉम्बिंग और नाइट ऑपरेशंस हो सकते हैं.

IAF Notam arabian sea exercise pakistan

पाकिस्तान एयरस्पेस के पास क्यों? 

अरब सागर का यह कॉरिडोर संवेदनशील है क्योंकि यहां से पाकिस्तान के एयर रूट्स गुजरते हैं. यह अभ्यास भारत की स्ट्रैटेजिक रेडीनेस दिखाता है, खासकर पाकिस्तान के पास. हाल के तनावों के बीच, जैसे पहलगाम टेरर अटैक (अप्रैल 2025 में 26 मौतें), यह डिटरेंस सिग्नल है. 

Advertisement

ऐसे अभ्यास अक्सर कंफ्लिक्ट से पहले होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय. पाकिस्तान ने भी पहले NOTAM जारी किए हैं, जैसे अगस्त 2025 में मिसाइल टेस्ट के लिए. यह IAF की कम्बैट प्रिपेयर्डनेस, वेपन टेस्टिंग और मल्टी-डोमेन चैलेंजेस पर फोकस करता है.

यह भी पढ़ें: PAK पर मिसाइलें गिराने को तैयार थे इंडियन नेवी के 15 MiG-29K फाइटर जेट, INS विक्रांत पर थे तैनात

NOTAM का पैटर्न: बार-बार क्यों?

2025 में IAF ने कई NOTAM जारी किए हैं. जून 2025 में पाक बॉर्डर के पास बड़ा एक्सरसाइज हुआ था. मई 2025 में राजस्थान में दो-दिवसीय वॉरगेम, जहां राफेल और S-400 शामिल थे. जुलाई में राजस्थान बॉर्डर पर मेजर एक्सरसाइज, जहां पाक ड्रोन अटैक्स को फोइल करने की प्रैक्टिस हुई. अगस्त में LoC के पास 19-21 अगस्त तक ड्रिल. ये पैटर्न IAF की रूटीन प्रिपेयर्डनेस दिखाता है, लेकिन पाक तनावों के बीच डिटरेंस का काम करता है.

IAF Notam arabian sea exercise pakistan

सिविल एविएशन पर असर और क्षेत्रीय सुरक्षा

NOTAM से कमर्शियल फ्लाइट्स रूट बदलेंगी, जिससे डिले हो सकती हैं. एयरस्पेस रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. पाकिस्तान के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि पहले भी ऐसे अभ्यासों से अलर्ट बढ़ा. भारत के लिए, यह एयर डिफेंस मजबूत करता है, खासकर S-400 और राफेल जैसे सिस्टम्स के साथ. 

Advertisement

यह अरब सागर अभ्यास IAF की रणनीतिक ताकत दिखाता है. पाकिस्तान के पास होने से डिटरेंस बढ़ेगा, लेकिन रूटीन बताया जा रहा है. ऐसे NOTAM से साफ है कि भारत हमेशा अलर्ट रहता है. हम सबको गर्व है कि IAF विश्व स्तर पर तैयार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement