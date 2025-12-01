पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील की तैयारी... PAK-चीन को मिलेगा क्लियर मेसेज
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं. मुख्य मुद्दा है- 2-3 अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट की नई डील, 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ. ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने कमाल किया. ब्रह्मोस, AK-203, ऊर्जा, स्पेस में भी सहयोग बढ़ेगा. रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 भारत दौरे पर रहेंगे. S-400 पर नई डील संभावित है. (Photo: ITG)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 साल बाद फिर भारत आ रहे हैं. आखिरी बार वो दिसंबर 2021 में आए थे. इस बार 4-5 दिसंबर को 23वां भारत-रूस सालाना समिट होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया देखती है – चाहे SCO मीटिंग हो या फोन पर बात. यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा. अब इस विजिट में सबसे बड़ा टॉपिक है – डिफेंस डील्स, खासकर नई S-400 मिसाइल सिस्टम.
पहले रूस ही था भारत का नंबर-1 हथियार सप्लायर, अब भी सबसे बड़ा है
2009-2014: भारत के 72-76% हथियार रूस से आते थे.
2015-2019: 55%
2020-2024: सिर्फ 36% (SIPRI 2025 रिपोर्ट).
फिर भी आज भी हमारे 60-70% हथियार रूसी हैं.
भारत अब फ्रांस (राफेल), अमेरिका (अपाचे हेलिकॉप्टर), इजरायल (ड्रोन) से भी ले रहा है, लेकिन पुराना रिश्ता नहीं तोड़ा.
आदमपुर (पंजाब) की S-400 ने 314 किमी दूर पाकिस्तानी विमान मार गिराया.
एक साथ 300+ टारगेट ट्रैक किए.
कुल 7 पाकिस्तानी विमान गिराए गए (IAF चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने कन्फर्म किया).
सिर्फ 5 मिनट में पूरी तरह तैयार हो जाता है.
इसलिए भारतीय वायुसेना इसे सुदर्शन चक्र कहती है. पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर ये सबसे मजबूत कवच है.
इसके अलावा क्या-क्या बात होगी?
ऊर्जा: रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और LNG और बढ़ेगा.
न्यूक्लियर पावर: कुडनकुलम प्लांट के नए यूनिट.
स्पेस: गगनयान में रूस की मदद, GLONASS नेविगेशन.
ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल का काम तेज करना.
पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट (Su-57) की नई पेशकश – भारत अभी सोच रहा है.
10 लाख AK-203 राइफल की डील को और तेज करना.
भारत रूस को क्यों नहीं छोड़ सकता?
पुराने हथियारों के स्पेयर पार्ट्स सिर्फ रूस देता है . कीमत कम, भरोसा ज्यादा. अमेरिका-फ्रांस से नई चीजें ले रहे, लेकिन पुराना स्टॉक अभी 20-25 साल चलेगा. रूस कभी ना नहीं कहता, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले.
ये विजिट क्यों इतनी अहम है?
पुतिन की इस यात्रा से भारत की वायु रक्षा और मजबूत होगी. नई S-400 आएंगी. भारत में बनेंगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना एक कदम और आगे बढ़ेगा. पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश – भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं.