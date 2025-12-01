पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील की तैयारी... PAK-चीन को मिलेगा क्लियर मेसेज

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 साल बाद फिर भारत आ रहे हैं. आखिरी बार वो दिसंबर 2021 में आए थे. इस बार 4-5 दिसंबर को 23वां भारत-रूस सालाना समिट होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया देखती है – चाहे SCO मीटिंग हो या फोन पर बात. यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा. अब इस विजिट में सबसे बड़ा टॉपिक है – डिफेंस डील्स, खासकर नई S-400 मिसाइल सिस्टम.

2009-2014: भारत के 72-76% हथियार रूस से आते थे.

2015-2019: 55%

2020-2024: सिर्फ 36% (SIPRI 2025 रिपोर्ट).

फिर भी आज भी हमारे 60-70% हथियार रूसी हैं.

भारत अब फ्रांस (राफेल), अमेरिका (अपाचे हेलिकॉप्टर), इजरायल (ड्रोन) से भी ले रहा है, लेकिन पुराना रिश्ता नहीं तोड़ा.

चल रहे बड़े प्रोजेक्ट

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम (5 में से 3 मिल चुके).

सु-30 MKI लड़ाकू विमान (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में बन रहे).

टी-90 टैंक, मिग-29 अपग्रेड.

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (भारत-रूस मिलकर बनाई).

AK-203 असॉल्ट राइफल (अमेठी में फैक्ट्री शुरू).

कामोव Ka-226 हेलिकॉप्टर (भारत में बनेंगे).

नौसेना के लिए स्टेल्थ फ्रिगेट.

सबसे हॉट टॉपिक – नई S-400 डील (2 से 3 अतिरिक्त रेजिमेंट)

पुरानी डील: 2018 में 5 रेजिमेंट के लिए 5.43 अरब डॉलर.

2018 में 5 रेजिमेंट के लिए 5.43 अरब डॉलर. अब तक मिले: 3 रेजिमेंट (अंबाला, जोधपुर, सिरसा में तैनात).

3 रेजिमेंट (अंबाला, जोधपुर, सिरसा में तैनात). बाकी 2: 2026 के शुरू-मध्य में आएंगे.

2026 के शुरू-मध्य में आएंगे. नई पेशकश: रूस 2-3 और रेजिमेंट देना चाहता है.

खास बात: इस बार 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर

भारत की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) मिसाइल बनाएगी.

48N6 मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में (अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिली).

रखरखाव का आधा सामान भारत में बनेगा.

रूस की कंपनी रोस्टेक ने वादा किया – इस बार कोई देरी नहीं होगी.

मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान...

आदमपुर (पंजाब) की S-400 ने 314 किमी दूर पाकिस्तानी विमान मार गिराया.

एक साथ 300+ टारगेट ट्रैक किए.

कुल 7 पाकिस्तानी विमान गिराए गए (IAF चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने कन्फर्म किया).

सिर्फ 5 मिनट में पूरी तरह तैयार हो जाता है.

इसलिए भारतीय वायुसेना इसे सुदर्शन चक्र कहती है. पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर ये सबसे मजबूत कवच है.

इसके अलावा क्या-क्या बात होगी?

ऊर्जा: रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और LNG और बढ़ेगा.

रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और LNG और बढ़ेगा. न्यूक्लियर पावर: कुडनकुलम प्लांट के नए यूनिट.

कुडनकुलम प्लांट के नए यूनिट. स्पेस: गगनयान में रूस की मदद, GLONASS नेविगेशन.

गगनयान में रूस की मदद, GLONASS नेविगेशन. ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल का काम तेज करना.

पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट (Su-57) की नई पेशकश – भारत अभी सोच रहा है.

10 लाख AK-203 राइफल की डील को और तेज करना.

भारत रूस को क्यों नहीं छोड़ सकता?

पुराने हथियारों के स्पेयर पार्ट्स सिर्फ रूस देता है . कीमत कम, भरोसा ज्यादा. अमेरिका-फ्रांस से नई चीजें ले रहे, लेकिन पुराना स्टॉक अभी 20-25 साल चलेगा. रूस कभी ना नहीं कहता, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले.

ये विजिट क्यों इतनी अहम है?

पुतिन की इस यात्रा से भारत की वायु रक्षा और मजबूत होगी. नई S-400 आएंगी. भारत में बनेंगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना एक कदम और आगे बढ़ेगा. पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश – भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं.

