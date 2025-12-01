ब्रिटेन के गोरखा जवान पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्यों आए थे?

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि ब्रिटेन की गोरखा बटालियन के जवान पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास पहुंच गए हैं. लोग अफवाहें उड़ा रहे थे. लेकिन सच कुछ और ही है. दरअसल, ये जवान युद्ध करने नहीं बल्कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास करने आए थे.
इसका नाम है – अजेय वॉरियर (Ajeya Warrior). ये अभ्यास हर दो साल में होता है. इस बार ये इसका 8वां संस्करण था. पहला अभ्यास 2013 में शुरू हुआ था. हर बार जगह बदलती है – कभी भारत में, कभी ब्रिटेन में. इस बार भारत की बारी थी.
पहले के अभ्यासों से कहीं ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग थी. इस बार का थीम था- आतंकवाद के खिलाफ शांति स्थापित करने का ऑपरेशन. यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर-7 के तहत Peace Enforcement Operation मतलब – मान लो किसी शहर पर आतंकवादी कब्जा कर लें, तो उसे कैसे छुड़ाया जाए और आम लोगों को कैसे बचाया जाए.
IED (रोड के नीचे छिपे बम) ढूंढना और निष्क्रिय करना. छोटे ड्रोन से हमला और ड्रोन को मार गिराना. शहर और गांवों में घर-घर लड़ाई की प्रैक्टिस. नाइट विजन के साथ रात में ऑपरेशन. मेडिकल इवैक्यूएशन (घायलों को हेलिकॉप्टर चिनूक से निकालना). एक-दूसरे के हथियार चलाना – गोरखा जवानों ने भारतीय INSAS राइफल चलाई, सिख जवानों ने ब्रिटिश SA-80 राइफल.
30 नवंबर और 1 दिसंबर को 48 घंटे का लगातार ऑपरेशन हुआ. दोनों देशों के जवान एक ही कमांड के नीचे लड़े. एक काल्पनिक शहर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था. दोनों सेनाएं मिलकर शहर को खाली करवाती हैं. असली गोली, असली ग्रेनेड, असली धुआं बम – सब इस्तेमाल हुए. भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर ने सपोर्ट दिया.
ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने कहा कि ये अभ्यास भारत-ब्रिटेन 2035 विजन का हिस्सा है. हम मिलकर दुनिया में शांति चाहते हैं. भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर ने कहा कि गोरखा और सिख जवानों का तालमेल देखकर गर्व हुआ. दोनों दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स हैं.
सुबह 5 बजे साथ दौड़ लगाई. गुरुद्वारे में लंगर खाया. गोरखा जवानों ने खुकरी डांस दिखाया. सिख जवानों ने गतका (पंजाबी मार्शल आर्ट) सिखाया. फुटबॉल और वॉलीबॉल मैच हुए – ब्रिटेन ने फुटबॉल जीता, भारत ने वॉलीबॉल.
क्योंकि महाजन रेंज पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास है. गोरखा जवान ब्रिटिश यूनिफॉर्म में थे, इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि ब्रिटिश आर्मी भारत-पाक युद्ध में शामिल हो गई. सच ये है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग थी – दो दोस्त देशों की. दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ना सीख रहे थे, किसी देश से नहीं.