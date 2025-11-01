भारत की 'एक्सरसाइज त्रिशूल'... क्या डरा हुआ पाकिस्तान, पहले नोटैम फिर नौसेना के लिए दी वॉर्निंग

भारत एक बड़ी सैन्य एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा है. यह भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है. यह एक्सरसाइज पश्चिमी सीमा पर हो रही है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है. पाकिस्तान ने इसकी वजह से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और समुद्री चेतावनी जारी की है. क्या पाकिस्तान सच में भारत से डर हुआ है?

एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है?

एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा ट्राई-सर्विसेज (तीनों सेनाओं का) अभ्यास है. इसका पूरा नाम है ट्राई-सर्विसेज सिनर्जी एनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस. संस्कृत में इसका ध्येय मंत्र है - त्रिशूलं समन्वयस्य बलम्. मतलब, त्रिशूल यूनिटी (एकता) की ताकत का प्रतीक है.

यह एक्सरसाइज भारत को सिखाती है कि तीनों सेनाएं कैसे एक साथ मिलकर काम करें. जैसे, सेना जमीनी लड़ाई लड़े, नौसेना समुद्र में और वायुसेना हवा से हमला करे. सबका लक्ष्य है - जॉइंटनेस (एकजुटता), आत्मनिर्भरता (खुद पर भरोसा) और इनोवेशन (नई तकनीक). यानी, भारत की सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना, जहां जमीं, समुद्र, हवा और साइबर सब एक साथ हों.

यह एक्सरसाइज भारत की सीमाओं की रक्षा करने की कसम को मजबूत करती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है. अगर फिर हिमाकत की तो मुंह की खाएंगे.

एक्सरसाइज की पूरी डिटेल्स

कब हो रही है? 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 नवंबर 2025 तक चलेगी. 13 नवंबर तक भी चल सकती है.

30 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 नवंबर 2025 तक चलेगी. 13 नवंबर तक भी चल सकती है. कहां हो रही है? पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात और राजस्थान के राज्यों में. खासतौर पर सर क्रीक इलाका, जो भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित है. यह एक दलदली इलाका है, जहां समुद्र और जमीन मिलते हैं. यहां से कराची भी नजदीक है.

पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात और राजस्थान के राज्यों में. खासतौर पर सर क्रीक इलाका, जो भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित है. यह एक दलदली इलाका है, जहां समुद्र और जमीन मिलते हैं. यहां से कराची भी नजदीक है. कौन शामिल है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना. कुल 20,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं. दक्षिणी कमांड (साउदर्न कमांड) इसका नेतृत्व कर रहा है.

क्या-क्या होगा?

जॉइंट ऑपरेशंस: तीनों सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग करेंगी.

तीनों सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग करेंगी. इंटरऑपरेबिलिटी: हथियार और तकनीक कैसे शेयर करें.

हथियार और तकनीक कैसे शेयर करें. ड्रिल्स: टी-90 टैंक, राफेल फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन और शिप्स का इस्तेमाल. जमीनी, समुद्री और हवाई हमलों का प्रैक्टिस.

टी-90 टैंक, राफेल फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन और शिप्स का इस्तेमाल. जमीनी, समुद्री और हवाई हमलों का प्रैक्टिस. टेरेन: अलग-अलग इलाकों में, जैसे रेगिस्तान, दलदल और समुद्र.

यह एक्सरसाइज भारत को टेक-इनेबल्ड और फ्यूचर-रेडी फोर्स बनाने में मदद करेगी. यानी, नई तकनीक से लैस सेना जो किसी भी जंग में जीत सके.

पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान भारत ने अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) के लिए रिजर्वेशन लिया. मतलब, कुछ इलाकों में उड़ानें सीमित कर दी हैं. लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब दिया.



नोटैम जारी: पाकिस्तान ने 5 दिनों में दूसरा नोटैम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया. यह 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक वैलिड है. इससे उसके मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र बंद हो गए. वजह बताई - नेवल ड्रिल्स और मिसाइल टेस्ट.

नेवल नेविगेशनल वार्निंग: पाकिस्तान ने समुद्री इलाके में फायरिंग एक्सरसाइज के लिए चेतावनी दी. यह वही इलाका है जहां भारत ने हवाई रिजर्वेशन लिया है. डेमियन सिमन ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान अब नेवल वार्निंग जारी कर रहा है. पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है. सर क्रीक से कराची तक भारत की पूरी ताकत दिख रही है.

क्या पाकिस्तान भारत से डर रहा है?

अब सबसे बड़ा सवाल - क्या पाकिस्तान सच में डर गया है? आइए, ईमानदारी से देखें...

हां, कुछ हद तक चिंता है: पाकिस्तान ने इतने सारे नोटैम और वार्निंग जारी करना सामान्य नहीं लगता. यह दिखाता है कि वह भारत की एक्सरसाइज को गंभीरता से ले रहा है. सर क्रीक विवादित इलाका है. यहां इतनी बड़ी एक्सरसाइज से तनाव बढ़ सकता है. पाकिस्तान पैनिक मोड में चल रहा है. भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल जैसी ताकत पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर सकती है.

लेकिन, यह रूटीन भी हो सकता है: दोनों देश अक्सर अपनी एक्सरसाइज के समय हवाई और समुद्री चेतावनियां जारी करते हैं. यह सुरक्षा के लिए जरूरी है, ताकि कोई दुर्घटना न हो. पाकिस्तान शायद अपनी सेना को अलर्ट रखना चाहता है, न कि घबराहट में. फिर भी, इतनी जल्दी दो नोटैम आना संकेत देता है कि वह सतर्क है.

कुल मिलाकर पाकिस्तान डर से ज्यादा सतर्क लग रहा है. भारत की बढ़ती ताकत (जैसे स्वदेशी हथियार) उसे चुभ रही है लेकिन यह एक्सरसाइज शांति के लिए है, न कि हमले के लिए. भारत हमेशा कहता है - हम डिफेंसिव हैं.

