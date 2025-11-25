scorecardresearch
 

चीन-पाकिस्तान के किस फाइटर जेट्स के कितने हादसे हुए हैं? क्यों तेजस का एक झटका बाधा नहीं बन सकता

पाकिस्तान के JF-17 में 5, F-16 में 8+ और मिराज में 10+ हादसे हो चुके हैं. चीन के J-10, J-11, J-15 में 15+ क्रैश, ज्यादातर इंजन फेलियर से हुए हैं. तेजस के सिर्फ 2 हादसे हुए हैं. हर बड़े जेट प्रोग्राम में शुरुआती झटके आते हैं लेकिन एक हादसा तेजस को नहीं रोक सकता, क्योंकि सुधार और भरोसा दोनों मजबूत हैं.

पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 फाइटर जेट. इसे चीन के साथ मिलकर बनाया है. (File Photo: PAF)
दुबई में तेजस क्रैश हुआ तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी एडवांस फाइटर जेट क्रैश हुए लेकिन उनकी बात नहीं होती. पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं.

पाकिस्तान के JF-17 (चीन के साथ मिलकर बनाया गया) और F-16, मिराज जैसे जेट्स और चीन के J-10, J-11, J-15 जैसे जेट्स ने कई हादसे झेले हैं. वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से हम समझेंगे कि ये हादसे क्यों होते हैं – जैसे इंजन फेलियर, पक्षी टकराना या उड़ान में टक्कर. 

दूसरी तरफ, भारत के तेजस (LCA) के सिर्फ दो हादसे हुए है. वो भी विकास के शुरुआती दौर में. एक हादसे में तो पायलट सुरक्षित बच गया. ये दिखाता है कि तेजस मजबूत प्रोग्राम है, जहां एक समस्या से सबक लेकर सुधार होता है. पाक-चीन जेट्स के दर्जनों हादसे उनके विकास को नहीं रोकते, तो तेजस का एक झटका इसके डेवलपमेंट बाधा क्यों बने? 

पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के हादसे: कुल 20+ दर्ज, लेकिन छिपाए जाते हैं

पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) के जेट्स पुराने और नए मॉडल्स के हैं. JF-17 सबसे ज्यादा चर्चित है, लेकिन F-16 और मिराज भी कई बार गिरे. कुल मिलाकर 2000 से अब तक 20 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें 10 से ज्यादा पायलट मारे गए. मुख्य कारण: रखरखाव की कमी, पुराने इंजन और ट्रेनिंग में गलतियां.

JF-17 थंडर (चीन-पाक जॉइंट, 2003 से उड़ान): कुल 5 हादसे (13 साल में)

  • 2011 (पहला हादसा): टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश. कारण: इंजन फेलियर (रूसी RD-93 इंजन में प्रेशर लॉस). पायलट सुरक्षित.
  • 2013: ट्रेनिंग मिशन में गिरा. कारण: हाइड्रोलिक सिस्टम फेल (तकनीकी खराबी). पायलट बचा.
  • 2015: ऑपरेशनल फ्लाइट में क्रैश। कारण: पक्षी की टक्कर, जो इंजन बंद कर देती है. कोई हताहत नहीं.
  • 2017: टेस्टिंग में गिरा. कारण: सॉफ्टवेयर बग (फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम में एरर). पायलट इजेक्ट हो गया.
  • 2024 (जून, झांग जिला): ब्लॉक-2 वेरिएंट क्रैश. कारण: रूसी इंजन फेलियर (ओवरहीटिंग और मैकेनिकल ब्रेकडाउन). पायलट सुरक्षित, लेकिन पाकिस्तान ने छिपाने की कोशिश की.

F-16 फाइटिंग फाल्कन (अमेरिकी, 1980s से): कुल 8+ हादसे (PAF में)

  • 1987 (रावलपिंडी): परेड रिहर्सल में क्रैश. कारण: पक्षी की टक्कर. पायलट मारा गया.
  • 2000s में 3 हादसे: ट्रेनिंग में. कारण: इंजन फेलियर और मिड-एयर कोलिजन (टक्कर).
  • 2019 (बालाकोट के बाद): डॉगफाइट में भारत ने दावा किया एक F-16 गिराया (लेकिन पाकिस्तान नकारता है). कारण: मिसाइल हिट.
  • 2020 (इस्लामाबाद): परेड रिहर्सल में क्रैश. कारण: टेक्निकल फेलियर (फ्लाइट कंट्रोल लॉस). विंग कमांडर नौमान अकरम मारा गया.
  • 2025 (मई, ऑपरेशन सिंदूर): भारत ने दावा किया एक F-16 गिराया. कारण: BVR मिसाइल. (अनकन्फर्म्ड, लेकिन रिपोर्ट्स में उल्लेख).
  • अन्य: रखरखाव की कमी से 2-3 और हादसे.

मिराज III/5 (फ्रेंच, 1960s से): कुल 10+ हादसे

  • 2012 (झांग): नाइट ट्रेनिंग में क्रैश. कारण: इंजन फेलियर. पायलट मारा गया.
  • 2024 (मई): क्रैश. कारण: स्ट्रक्चरल क्रैक (पुरानी मशीन). पायलट सुरक्षित.
  • 2025 (राहिम यार खान): भारत के हमले में 2 मिराज नष्ट.कारण: मिसाइल स्ट्राइक.
  • अन्य: 7+ हादसे 2000-2020 में, मुख्यत: मैकेनिकल फेलियर और ट्रेनिंग एरर.

वैज्ञानिक कारण: JF-17 का रूसी इंजन गर्मी में फेल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में टेस्टिंग ज्यादा. F-16 और मिराज पुराने हैं, इसलिए मटेरियल फटिग (थकान) से क्रैक आ जाते हैं. रखरखाव बजट कम होने से पार्ट्स समय पर नहीं बदलते.

चीनी फाइटर जेट्स के हादसे: कुल 15+ दर्ज, इंजन समस्या बड़ी

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) के जेट्स आधुनिक लगते हैं, लेकिन घरेलू इंजन (WS-10) की समस्या से कई हादसे. कुल 15+ हादसे 2000 से, जिनमें 5-6 पायलट मारे गए. कारण: इंजन रिलायबिलिटी कम और ट्रेनिंग में रिस्की मैन्यूवर.

J-10 विगोरस ड्रैगन (2000s से): कुल 4 हादसे

  • 2016 (नवंबर): एरोबेटिक टीम की टक्कर. कारण: मिड-एयर कोलिजन. एक क्रैश.
  • 2020 (अक्टूबर): क्रैश. कारण: पक्षी टक्कर से इंजन बंद. पायलट सुरक्षित.
  • 2021-22: गांव के पास क्रैश. कारण: इंजन पावर लॉस (WS-10A इंजन फेल).
  • 2025 (म्यांमार में FTC-2000G, J-10 वैरिएंट): क्रैश. कारण: मैकेनिकल फेलियर.
  • J-11 फ्लैंकर (Su-27 पर आधारित, 1990s से): कुल 3+ हादसे
  • 2017 (दिसंबर): ट्रेनिंग में क्रैश. कारण: WS-10 इंजन फेलियर. कैप्टन हुआंग पेंग मारा गया.
  • 2016-18: 2 हादसे. कारण: इंजन मैकेनिकल ब्रेकडाउन (मटेरियल डिफेक्ट्स).
  • हैनान इंसिडेंट (2001): J-8II (J-11 जैसा) US प्लेन से टकराया. कारण: एग्रेसिव मैन्यूवर. पायलट वांग वेई मारा गया.

J-15 फ्लाइंग शार्क (कैरियर-बेस्ड, 2010s से): कुल 4+ हादसे

  • 2016 (अप्रैल, 2 हादसे): ट्रेनिंग में. कारण: अनस्टेबल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम. एक पायलट झांग चाओ मारा गया. 3 महीने ग्राउंडेड.
  • 2025 (मार्च, हैनान): ट्रेनिंग में क्रैश. कारण: WS-10 इंजन पावर लॉस. पायलट सुरक्षित.
  • 2018: 2 क्रैश (लैंड और सी पर). कारण: कैरियर लैंडिंग में टेक्निकल इश्यू.
  • अन्य (J-7/F-7, J-8): 5+ हादसे, जैसे 2022 (झुंगयांग) J-7 क्रैश – घरों पर गिरा, 1 मौत. कारण: ट्रेनिंग मिशन में कंट्रोल लॉस.

वैज्ञानिक कारण: चीन के WS-10 इंजन में क्वालिटी कंट्रोल की कमी– मटेरियल कमजोर, टेस्टिंग कम. स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट में हाई स्पीड से हीट बिल्ड-अप होता है, जो इंजन को फेल कर देता है. रिवर्स-इंजीनियरिंग (रूसी डिजाइन कॉपी) से ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आती हैं.

तेजस का सफर: सिर्फ 2 हादसे, मजबूत सबक

भारत का HAL तेजस 2001 से उड़ रहा है. कुल 1200+ टेस्ट फ्लाइट्स में सिर्फ 2 क्रैश – ये रिकॉर्ड शानदार है. 

  • 2024 (मार्च, जैसलमेर): ट्रेनर वेरिएंट क्रैश. कारण: ऑयल पंप मालफंक्शन (सिंगल इंजन में). पायलट सुरक्षित इजेक्ट.
  • 2025 (नवंबर, दुबई एयरशो): डेमो में क्रैश. कारण: लो-लेवल मैन्यूवर में कंट्रोल लॉस (जांच जारी). विंग कमांडर नमन स्याल शहीद.

वैज्ञानिक कारण: तेजस का GE F404 इंजन विश्वसनीय है, लेकिन सिंगल-इंजन होने से रिस्क ज्यादा. HAL ने पहले क्रैश से सीखा – ऑडिट और मॉनिटरिंग बढ़ाई. AESA रडार और EW सिस्टम से Mk1A वेरिएंट मजबूत.

क्यों एक झटका तेजस को नहीं रोक सकता? तुलना और सबक

  • तुलना: पाक-चीन जेट्स के 30+ हादसे (इंजन 70% समस्या) उनका विकास नहीं रोकते. JF-17 के 5 क्रैश के बाद भी 150+ बनाए गए. F-16 के 100+ ग्लोबल क्रैश के बावजूद 4,600+ उड़ते हैं.
  • तेजस की ताकत: स्वदेशी प्रोग्राम – 180 Mk1A ऑर्डर, Mk2 आने वाला. हादसे से सुधार: इंजन हेल्थ चेक बढ़ाया गया है. IAF ने फ्लीट ग्राउंड नहीं किया, उड़ानें जारी हैं. 
  • वैज्ञानिक सबक: हर क्रैश 'आइसोलेटेड' होता है. तेजस में फ्लाई-बाय-वायर और BVR मिसाइल्स से सेफ्टी हाई. एक्सपोर्ट (मलेशिया, आर्जेंटीना) प्रभावित हो सकता है, लेकिन घरेलू ऑर्डर मजबूत.

पाक-चीन जेट्स के हादसे बताते हैं कि तकनीक में खामियां सुधारनी पड़ती हैं. तेजस का एक हादसा दुखद है, लेकिन ये प्रोग्राम को मजबूत बनाएगा.

---- समाप्त ----
