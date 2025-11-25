चीन-पाकिस्तान के किस फाइटर जेट्स के कितने हादसे हुए हैं? क्यों तेजस का एक झटका बाधा नहीं बन सकता
पाकिस्तान के JF-17 में 5, F-16 में 8+ और मिराज में 10+ हादसे हो चुके हैं. चीन के J-10, J-11, J-15 में 15+ क्रैश, ज्यादातर इंजन फेलियर से हुए हैं. तेजस के सिर्फ 2 हादसे हुए हैं. हर बड़े जेट प्रोग्राम में शुरुआती झटके आते हैं लेकिन एक हादसा तेजस को नहीं रोक सकता, क्योंकि सुधार और भरोसा दोनों मजबूत हैं.
पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 फाइटर जेट. इसे चीन के साथ मिलकर बनाया है. (File Photo: PAF)
दुबई में तेजस क्रैश हुआ तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी एडवांस फाइटर जेट क्रैश हुए लेकिन उनकी बात नहीं होती. पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं.
पाकिस्तान के JF-17 (चीन के साथ मिलकर बनाया गया) और F-16, मिराज जैसे जेट्स और चीन के J-10, J-11, J-15 जैसे जेट्स ने कई हादसे झेले हैं. वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से हम समझेंगे कि ये हादसे क्यों होते हैं – जैसे इंजन फेलियर, पक्षी टकराना या उड़ान में टक्कर.
दूसरी तरफ, भारत के तेजस (LCA) के सिर्फ दो हादसे हुए है. वो भी विकास के शुरुआती दौर में. एक हादसे में तो पायलट सुरक्षित बच गया. ये दिखाता है कि तेजस मजबूत प्रोग्राम है, जहां एक समस्या से सबक लेकर सुधार होता है. पाक-चीन जेट्स के दर्जनों हादसे उनके विकास को नहीं रोकते, तो तेजस का एक झटका इसके डेवलपमेंट बाधा क्यों बने?
पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के हादसे: कुल 20+ दर्ज, लेकिन छिपाए जाते हैं
पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) के जेट्स पुराने और नए मॉडल्स के हैं. JF-17 सबसे ज्यादा चर्चित है, लेकिन F-16 और मिराज भी कई बार गिरे. कुल मिलाकर 2000 से अब तक 20 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें 10 से ज्यादा पायलट मारे गए. मुख्य कारण: रखरखाव की कमी, पुराने इंजन और ट्रेनिंग में गलतियां.
JF-17 थंडर (चीन-पाक जॉइंट, 2003 से उड़ान): कुल 5 हादसे (13 साल में)
2011 (पहला हादसा): टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश. कारण: इंजन फेलियर (रूसी RD-93 इंजन में प्रेशर लॉस). पायलट सुरक्षित.
2025 (राहिम यार खान): भारत के हमले में 2 मिराज नष्ट.कारण: मिसाइल स्ट्राइक.
अन्य: 7+ हादसे 2000-2020 में, मुख्यत: मैकेनिकल फेलियर और ट्रेनिंग एरर.
वैज्ञानिक कारण: JF-17 का रूसी इंजन गर्मी में फेल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में टेस्टिंग ज्यादा. F-16 और मिराज पुराने हैं, इसलिए मटेरियल फटिग (थकान) से क्रैक आ जाते हैं. रखरखाव बजट कम होने से पार्ट्स समय पर नहीं बदलते.
चीनी फाइटर जेट्स के हादसे: कुल 15+ दर्ज, इंजन समस्या बड़ी
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) के जेट्स आधुनिक लगते हैं, लेकिन घरेलू इंजन (WS-10) की समस्या से कई हादसे. कुल 15+ हादसे 2000 से, जिनमें 5-6 पायलट मारे गए. कारण: इंजन रिलायबिलिटी कम और ट्रेनिंग में रिस्की मैन्यूवर.
J-10 विगोरस ड्रैगन (2000s से): कुल 4 हादसे
2016 (नवंबर): एरोबेटिक टीम की टक्कर. कारण: मिड-एयर कोलिजन. एक क्रैश.
2020 (अक्टूबर): क्रैश. कारण: पक्षी टक्कर से इंजन बंद. पायलट सुरक्षित.
2021-22: गांव के पास क्रैश. कारण: इंजन पावर लॉस (WS-10A इंजन फेल).
2025 (म्यांमार में FTC-2000G, J-10 वैरिएंट): क्रैश. कारण: मैकेनिकल फेलियर.
J-11 फ्लैंकर (Su-27 पर आधारित, 1990s से): कुल 3+ हादसे
2017 (दिसंबर): ट्रेनिंग में क्रैश. कारण: WS-10 इंजन फेलियर. कैप्टन हुआंग पेंग मारा गया.
2018: 2 क्रैश (लैंड और सी पर). कारण: कैरियर लैंडिंग में टेक्निकल इश्यू.
अन्य (J-7/F-7, J-8): 5+ हादसे, जैसे 2022 (झुंगयांग) J-7 क्रैश – घरों पर गिरा, 1 मौत. कारण: ट्रेनिंग मिशन में कंट्रोल लॉस.
वैज्ञानिक कारण: चीन के WS-10 इंजन में क्वालिटी कंट्रोल की कमी– मटेरियल कमजोर, टेस्टिंग कम. स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट में हाई स्पीड से हीट बिल्ड-अप होता है, जो इंजन को फेल कर देता है. रिवर्स-इंजीनियरिंग (रूसी डिजाइन कॉपी) से ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आती हैं.
तेजस का सफर: सिर्फ 2 हादसे, मजबूत सबक
भारत का HAL तेजस 2001 से उड़ रहा है. कुल 1200+ टेस्ट फ्लाइट्स में सिर्फ 2 क्रैश – ये रिकॉर्ड शानदार है.