ब्रिटेन-फ्रांस ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हथियारों के ठिकाने पर किया स्ट्राइक

ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेनाओं ने शनिवार (3 जनवरी) की शाम को सीरिया में एक संयुक्त हवाई अभियान चलाया. इस अभियान में इस्लामिक स्टेट (आईएस या दाएश) के एक अंडरग्राउंड हथियार भंडार को निशाना बनाया गया. ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी.

और पढ़ें

यह ठिकाना सीरिया के मध्य भाग में प्राचीन शहर पल्मायरा के उत्तर में पहाड़ी इलाके में था. खुफिया जानकारी के अनुसार, यहां आईएस हथियार और विस्फोटक रखता था. हमले से पहले इलाके में कोई नागरिक नहीं थे, इसलिए कोई नागरिक हताहत होने का खतरा नहीं था.

यह भी पढ़ें: मादुरो ने किया था चैलेंज- मुझे आकर पकड़ो, देर मत करो कायरों... और अमेरिका ने कर दिखाया

अभियान की डिटेल्स: कैसे हुआ हमला

ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) के टाइफून एफजीआर4 लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के विमानों के साथ मिलकर यह हमला किया. ब्रिटिश विमानों को वोयेजर रिफ्यूलिंग टैंकर ने हवा में ईंधन भरा. उन्होंने पेववे IV गाइडेड बमों से भूमिगत ठिकाने के प्रवेश सुरंगों को निशाना बनाया.

🚨 BREAKING: The UK and France carried out airstrikes on an underground ISIS facility in Syria tonight pic.twitter.com/Cg4AtpTbMS — Politics UK (@PolitlcsUK) January 3, 2026

रक्षा मंत्रालय ने जारी एक वीडियो में टाइफून विमानों को हवा में रिफ्यूलिंग करते दिखाया. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हमला सफल रहा और सभी ब्रिटिश विमान सुरक्षित लौट आए. विस्तृत जांच अभी चल रही है.

Advertisement

ब्रिटिश रक्षा मंत्री का बयान

ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा कि यह कार्रवाई ब्रिटेन की नेतृत्व क्षमता दिखाती है. हम अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दाएश को रोकने और मध्य पूर्व में उनकी खतरनाक एवं हिंसक विचारधारा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान उन खतरनाक आतंकवादियों को खत्म करने के लिए था जो हमारी जीवन शैली को खतरा देते हैं.

यह भी पढ़ें: जिस युद्धपोत से मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जानिए उसकी ताकत

आईएस के खिलाफ लड़ाई क्यों जारी

इस्लामिक स्टेट ने 2014-2019 तक सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया था और क्रूर शासन चलाया. 2019 में बघुज की लड़ाई में उसे सैन्य रूप से हरा दिया गया. लेकिन अब भी उसके कुछ अवशेष बचे हैं. वह दोबारा उभरने की कोशिश कर सकते हैं.

इसलिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं) सीरिया के ऊपर गश्त जारी रखता है. ब्रिटेन का ऑपरेशन शेडर इसी का हिस्सा है. पश्चिमी देशों की वायुसेनाएं आईएस के ठिकानों पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर हमला करती हैं.

दुनिया की प्रतिक्रियाएं और आगे क्या

यह हमला आईएस के खिलाफ जारी वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है. अमेरिका ने भी हाल ही में सीरिया और अन्य जगहों पर आईएस ठिकानों पर हमले किए हैं. फ्रांस और ब्रिटेन के इस संयुक्त अभियान से दोनों देशों की सैन्य सहयोग मजबूत दिखता है.

Advertisement

अभी तक सीरियाई सरकार या आईएस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन यह कार्रवाई मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने और आतंकवाद रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आ सकती है.

---- समाप्त ----