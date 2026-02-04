scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Murder Mystery: गर्दन-चेहरे पर वार, खून से सनी लाश और पति पर शक... ऐसे उलझी रीता शर्मा की मर्डर मिस्ट्री

हापुड़ के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में 40 साल की रीता शर्मा की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस को अभी तक कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा. मगर अब रीता के घरवाले उसके पति राहुल शर्मा पर शक जता रहे हैं. इसी शक ने मामले को उलझा दिया है. पढ़ें इस मर्डर केस की क्राइम स्टोरी.

Advertisement
X
इस कत्ल की पहेली अभी भी अनसुलझी है (फोटो-ITG)
इस कत्ल की पहेली अभी भी अनसुलझी है (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 40 साल की रीता शर्मा की हत्या का मामला अभी तक एक पहेली बना हुआ है. हालांकि लाश की हालत और मौका-ए-वारदात का मंजर देखकर ये साफ हो गया कि कातिल किसी भी सूरत में रीता को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था. रीता का कत्ल इस तरह से किया गया कि उसकी गर्दन के साथ-साथ चेहरे पर भी चाकू से कई वार किए गए थे. कत्ल का ये मामला उस वक्त और पेचिदा हो गया, जब रीता के परिवारवालों ने उसके पति पर ही हत्या का इल्जाम लगा दिया. अब पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली बनता जा रहा है.

हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की टीम इस मामले की छानबीन कर रही है. 40 साल की रीता शर्मा अपने पति राहुल शर्मा के साथ मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में रहती थी. जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. रीता शर्मा और राहुल शर्मा का इकलौता बेटा मेरठ में अपने दादा के पास रहता है.

मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया था, जब सुबह साढ़े पांच बजे घर के अंदर खून से लथपथ उसकी रीता की लाश मिली. घर में रीता की लाश बिस्तर पर पड़ी थी. उसके गले और चेहरे पर गहरे चाकू मारे जाने के घाव साफ नजर आ रहे थे. हालात ऐसी थी कि जैसे किसी ने बिना कोई रहम किए एक बाद एक कई वार किए हों. 

सम्बंधित ख़बरें

patna NEET student death case
पटना NEET छात्रा केस: बिना परिवार की मांग के CBI जांच क्यों?
Online Investment Fraud in Odisha
बड़े मुनाफे का झांसा देकर 6.16 करोड़ की ठगी, मास्टरमाइंड आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार
Bengaluru student death mystery
उलझी 9वीं के छात्र की डेथ मिस्ट्री, अधूरे निर्माण पर उठे सवाल!
Bannerghatta robbery case in Bengaluru
बेंगलुरु में दिनदहाड़े 31.38 लाख की लूट, कैश एजेंट को घेरकर हथियारों से हमला
UP में 'लव जिहाद' गैंग ने 100 से ज्यादा लड़कियों को कैसे बनाया शिकार? देखें विशेष
Advertisement

रीता के पति राहुल शर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे वह बाइक से पहले गांव नानई गया और फिर वहां से चांदपुर चला गया था. उसके घर पर कोई परेशानी नहीं थी, बस सुबह जब वो लौटकर घर आया और उसने देखा कि घर का मैन गेट खुला था. वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए. क्योंकि सामने बिस्तर पर उसकी पत्नी रीता की खूनी से सनी लाश पड़ी थी. ये देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था. ये मंजर देखकर वो चीखने लगा.

शोर, डर और ग्रामीणों की भीड़
जैसे ही घर के अंदर से चीख़ने की आवाज़ बाहर निकली और लोगों ने घर में खून के निशान देखे तो वहां भीड़ जमा हो गई. कमरे का खूनी मंजर देखकर कुछ लोग डर से कांप रहे थे, तो कुछ इस कत्ल की तहकीकात से जुड़े मामले पर बात कर रहे थे. वहां मौजूद महिलाओं की आंखें नम थीं. कुछ लोगों के आंसू बह रहे थे. लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि आखिर रीता का कत्ल किसने किया?

मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम
घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस तथा फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई. घर के हर कोने से सबूत इकट्ठा किए गए. खून के छींटे, जूते के निशान, दरवाज़े की हालत और किचन के बर्तनों तक.. जांट टीम ने पूरी घर खंगाल डाला. क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ बयान दर्ज करना नहीं था, बल्कि सबूतों का हर कतरा तलाश करना था, जो इस जुर्म की कहानी कह रहा था.

Advertisement

तफ्तीश के दौरान परिवार के लोग और रिश्तेदार सब परेशान नजर आए. वे सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर ये सब किसने किया? क्यों किया? क्या ये चोरी या लूट का विरोध करने का नतीजा था या फिर और कोई खौफनाक वजह इसके पीछे है? पहले से चल रहे शक के बाद यह हत्या जैसे और ज्यादा उलझी पहेली बनती जा रही थी.

पति पर शक
परिजनों का कहना था कि रीता और राहुल के बीच पिछले कुछ समय से तनाव था और इस पुरानी खटपट का असर कहीं गहरा मामला तो नहीं बन गया? ऐसे सवाल उनके चेहरों पर झलक रहे थे. पुलिस ने भी शुरूआत में पति के बयान को जांच में सबूत के तौर पर लिया. 

जांच टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि गर्दन और चेहरे पर मिले निशानों से सही वजह का पता चल सके. फोरेंसिक विश्लेषण से यह खुलासा होने की उम्मीद थी कि यह हत्या अचानक हुई थी या पूर्व नियोजित साजिश थी. और क्या इस मामले में कोई और बाहरी व्यक्ति शामिल था.

पुलिस का बड़ा एक्शन
हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया गया है और सभी पहलुओं की तह तक छानबीन जारी है. जांच का फोकस सिर्फ बयान नहीं था. बल्कि हर साक्ष्य को जोड़कर एक तस्वीर बनने की कोशिश की जा रही थी.

Advertisement

इलाके में दहशत का माहौल
घटना के बाद वो गांव सन्नाटा लिए खड़ा था. हर घर की खिड़की से लोग बाहर झांक रहे थे, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि उनका गांव और उनके घर महफूज हैं या नहीं? इस हत्याकांड ने वहां के लोगों के दिल में डर और सवाल पैदा कर दिए हैं. कई लोगों का कहना था कि उनके गांव में ऐसी वारदात कभी नहीं हुई. 

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है. तमाम सवालों के जवाब और सबूतों की बिनाह पर इस जुर्म का पूरा सच ढूंढ निकाला जाएगा. पुलिस का दावा है कि इस मामले का खुलासा जल्द होगा और दोषी कानून की गिरफ्त में होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement