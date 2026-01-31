scorecardresearch
 
गाजियाबाद: रेस्टोरेंट विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की मौत

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन, निमिष पाटिल ने बताया कि 30 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को तीन युवक घायल अवस्था में मिले. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई.

खोड़ा में खूनी संघर्ष में दो युवकों की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम (Photo-ITG)
खोड़ा में खूनी संघर्ष में दो युवकों की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम (Photo-ITG)

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. एक रेस्टोरेंट से शुरू हुआ विवाद गली में चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. मृतकों की पहचान सत्यम और श्रीपाल के रूप में हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 10 बजे की है. कुछ युवक इलाके के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे. इसी दौरान रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी से किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद अन्य युवक भी आपस में उलझ गए. 

बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में थे, जिससे मामला और बिगड़ गया. रेस्टोरेंट में हंगामा बढ़ने के बाद दोनों पक्ष बाहर निकले और पास ही की एक गली में आमने-सामने आ गए.  

चाकूबाजी और मौत
गली में शुरू हुई मारपीट के दौरान अचानक चाकुओं से हमला कर दिया गया. हमले में सत्यम, श्रीपाल और अनुराग नाम के तीन युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने सत्यम और श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि अनुराग का इलाज जारी है. उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही ट्रांस हिंडन के पुलिस उपायुक्त (DCP) निमिष पाटिल और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि संदिग्धों को चिह्नित कर हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही मुख्य आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.
 

