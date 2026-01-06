scorecardresearch
 
दिल्ली में चाकूबाजी में 18 साल के युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है. वेलकम इलाके में हुए हमले में 18 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

दिल्ली में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. (Photo: Representational )
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की एक घटना में 18 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है.

मरने वाले की पहचान अरमान (18) के रूप में हुई है, जो वेलकम इलाके का ही रहने वाला था. वहीं, घायल युवक अल्ताफ अली (18) को इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात इस घटना को लेकर PCR कॉल मिली थी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवक चाकू से घायल हालत में पड़े मिले.

दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अरमान को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि अल्ताफ की हालत फिलहाल स्थिर है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी विवाद के बाद चाकूबाजी हुई. हालांकि घटना की पूरी कड़ी अभी साफ नहीं हो पाई है.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई.

वेलकम थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और खून के नमूने सहित अहम सबूत जुटाए.

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि वारदात से पहले और बाद में आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं, और क्या उनके बीच कोई पुरानी रंजिश थी.

