साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस बरकरार... 40 सैंपल की DNA जांच जारी, अभी तक नहीं आई FSL रिपोर्ट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर संशय अभी खत्म नहीं हुआ है. इस मामले में SIT की जांच तेज हो गई है. हर वस्तु को वैज्ञानिक जांच के दायरे में लाया गया है. पिता वीरमनाथ से तीसरी बार पूछताछ की गई है, जबकि डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है.

गुरुवार को साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि स्थल पर पगड़ी रस्म आयोजित की गई. (File Photo: ITG)
राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है. इस मामले की जांच कर रही SIT ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है. अब प्रेम बाईसा से जुड़ी हर वस्तु की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है, ताकि मौत के कारणों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब मिल सके.

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने साध्वी प्रेम बाईसा से संबंधित हर संदिग्ध वस्तु की पुष्टि के लिए डीएनए जांच शुरू कराई है. इसमें इंजेक्शन की निडल और साध्वी के डीएनए सैंपल शामिल हैं. कुल 40 तरह के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. इन सभी की एफएसएल रिपोर्ट एक सप्ताह में आने की उम्मीद है.

इसी के साथ ही गुरुवार को साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया. इस दौरान उनके बयान की वीडियोग्राफी भी कराई गई. पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आशंका या साजिश की परतें खुल सकें.

इससे पहले आजतक से बातचीत में वीरमनाथ भावुक हो उठे थे. उन्होंने कहा था कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है. उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे अभी तक प्रेम बाईसा को न्याय नहीं दिला पाए. उन्होंने दावा किया था कि प्रेम बाईसा काफी परेशान थी. इस पूरे मामले का सच सामने आना चाहिए.

पिता ने मोबाइल पासवर्ड को लेकर चल रही चर्चाओं को भी गलत बताया था. उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने मोबाइल और प्रेम बाईसा के एक मोबाइल का पासवर्ड पुलिस को दे दिया है. हालांकि, प्रेम बाईसा के पास दूसरा मोबाइल भी था, जिसका पासवर्ड वो जांच टीम को नहीं दे सके हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता-पुत्री के रिश्ते को लेकर उठाए जा रहे सवालों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. कथित वीडियो को लेकर भी सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि वीडियो में पिता और बेटी भावुक होकर गले मिले थे, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था. इसी बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया.

वीरमनाथ ने यह भी बताया था कि प्रेम बाईसा के निधन के बाद उन्होंने तीन दिन तक जल तक का त्याग किया और बाद में संत-महात्माओं के कहने पर पानी पीया. पांच दिन तक उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि किसी भी तरह उनकी बेटी को न्याय मिले.

इस बीच, गुरुवार को समाधि स्थल पर नाथ संप्रदाय की पगड़ी रस्म आयोजित की गई. राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों से संत-महात्मा और प्रेम बाईसा के भक्त पहुंचे. रस्म के दौरान श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने एकमत होकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान और एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि SIT हर एंगल से जांच कर रही है. इंजेक्शन समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वजह पर स्थिति साफ हो पाएगी.

