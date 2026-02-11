अकेलेपन ने मार डाला... मेरठ में रिटायर्ड दरोगा ने पत्नी संग दी जान, एक ही फंदे से लटके मिले शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के गंगानगर इलाके के रक्षापुरम कॉलोनी में एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी के शव उनके घर के अंदर फंदे से लटके हुए मिले हैं. पुलिस को अंदेशा है कि दंपती ने खुदकुशी किया है.

मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर लल्लू सिंह (65) और उनकी पत्नी संतोष (62) रक्षापुरम कॉलोनी में रहते थे. बुधवार की सुबह जब उनकी घरेलू सहायिका काम करने के लिए घर पहुंची, तो वहां का नजारा देख उसकी चीख निकल गई.

कमरे के अंदर दोनों के शव सीलिंग फैन के सहारे फंदे पर लटके हुए थे. सहायिका ने तुरंत शोर मचाकर पड़ोसियों को जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों के शव को नीचे उतारा गया. जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग दंपती का बेटा एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मचारी है.

वो परिवार के साथ मेरठ के गंगा धाम कॉलोनी में रहता है. उनकी एक बेटी पंजाब में रहती है. उनके इस कदम ने सबको हैरान कर दिया है.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद केरगी.

