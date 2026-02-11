scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अकेलेपन ने मार डाला... मेरठ में रिटायर्ड दरोगा ने पत्नी संग दी जान, एक ही फंदे से लटके मिले शव

मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां रक्षापुरम कॉलोनी में एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बुधवार सुबह जब घरेलू सहायिका घर पहुंची, तो दोनों के शव पंखे से लटके देख उसके होश उड़ गए.

Advertisement
X
मेरठ में डबल सुसाइड से हड़कंप, साथ नहीं रहता था इकलौता बेटा. (Photo: Representational)
मेरठ में डबल सुसाइड से हड़कंप, साथ नहीं रहता था इकलौता बेटा. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के गंगानगर इलाके के रक्षापुरम कॉलोनी में एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी के शव उनके घर के अंदर फंदे से लटके हुए मिले हैं. पुलिस को अंदेशा है कि दंपती ने खुदकुशी किया है.

मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर लल्लू सिंह (65) और उनकी पत्नी संतोष (62) रक्षापुरम कॉलोनी में रहते थे. बुधवार की सुबह जब उनकी घरेलू सहायिका काम करने के लिए घर पहुंची, तो वहां का नजारा देख उसकी चीख निकल गई.

सम्बंधित ख़बरें

Postmortem report of Mathura incident revealed (Photo- Screengrab)
मथुरा मर्डर मिस्ट्री: दीवार पर सुसाइड नोट, फोन में आखिरी वीडियो और 5 लाशें
Shop owner enraged at police for stealing mobile phones (Photo- Screengrab)
'इन्हें शर्म भी नहीं आ रही', जौनपुर के मोबाइल चोर सिपाहियों पर भड़का दुकान मालिक
Questions raised on driver Mohan's claim in Kanpur Lamborghini case (Photo- ITG)
क्या शिवम मिश्रा को बचाने के लिए खड़ा किया गया 'फर्जी' ड्राइवर?
Gorakhpur police arrested a fake inspector (Photo- ITG)
वर्दी, थ्री स्टार, लेकिन पैरों में स्पोर्ट्स शूज... गोरखपुर में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार
Crowds gathered at Abdul Rahman's funeral (Photo- ITG)
फरीदाबाद जेल में हत्या, अयोध्या में जनाजा: अब्दुल रहमान मजनाई गांव में दफन

कमरे के अंदर दोनों के शव सीलिंग फैन के सहारे फंदे पर लटके हुए थे. सहायिका ने तुरंत शोर मचाकर पड़ोसियों को जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों के शव को नीचे उतारा गया. जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग दंपती का बेटा एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मचारी है.

वो परिवार के साथ मेरठ के गंगा धाम कॉलोनी में रहता है. उनकी एक बेटी पंजाब में रहती है. उनके इस कदम ने सबको हैरान कर दिया है.

Advertisement

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद केरगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement