खून के धब्बे धोए, फिर भी नहीं बचे... पत्नी के 'मर्डर' को 'एक्सीडेंट' बताने की साजिश नाकाम, सबूत मिटाने वाले रिश्तेदार भी पहुंचे जेल

husband killed wife in Pune: पुणे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने हत्या को 'एक्सीडेंट' का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और जागरूक पड़ोसियों ने उसकी पोल खोल दी.

पुणे पुलिस ने हत्यारे पति और मददगार रिश्तेदारों को दबोचा.(Photo: Representational)
पुणे पुलिस ने एक शख्स को शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके दो रिश्तेदारों को क्राइम सीन से खून के धब्बे साफ करके सबूत मिटाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. 

यह गिरफ्तारी खड़क पुलिस ने एक मेडिकल रिपोर्ट के बाद की, जिसमें आरोपी पति के इस झूठे दावे का खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी की मौत फिसलकर गिरने से हुई थी.

मृतका की पहचान वैष्णवी तुषार तुपसौंदर्य के रूप में हुई है. आरोपी पति तुषार उर्फ ​​गणेश विलास तुपसौंदर्य है, जबकि गिरफ्तार किए गए रिश्तेदार मनोज रोहिदास कांबले और उसकी पत्नी वनिता कांबले हैं.

पुलिस के अनुसार, वैष्णवी की मौत की सूचना 2 फरवरी को ससून जनरल अस्पताल से मिली थी. असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अनीता टोंडे और उनकी टीम अस्पताल पहुंची और पंचनामा किया. उस समय, तुषार ने दावा किया कि उसकी पत्नी 28 जनवरी को घर पर फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसके सिर में चोट लगी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

हालांकि, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि वैष्णवी के सिर, कान और आंख के पास की चोटें सिर्फ गिरने से नहीं हो सकतीं. उन्होंने पुष्टि की कि मौत किसी कठोर वस्तु से सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है.

आगे की जांच और स्थानीय निवासियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि 28 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे, तुषार ने नशे की हालत में वैष्णवी पर हमला किया. बताया जाता है कि वह खून से लथपथ बेहोश होकर गिर गई. 

गवाहों ने बताया कि तुषार को घर के बाहर फोन पर जोर-जोर से बात करते हुए सुना गया, जिसमें वह दावा कर रहा था कि उसने उसे मार डाला है. इसके बाद स्थानीय महिलाओं ने दूसरों को अलर्ट किया, जिसके बाद वैष्णवी को इलाज के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस को यह भी पता चला कि मनोज कांबले और वनिता कांबले ने सबूत मिटाने की कोशिश में घर के फर्श से खून के धब्बे साफ कर दिए थे. यह जानकारी स्थानीय महिलाओं ने पूछताछ के दौरान दी.

मेडिकल राय और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने तुषार तुपसौंदर्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. मनोज और वनिता कांबले को भी सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

---- समाप्त ----
