झारखंड में परिवार के 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल, जादू-टोने के शक में जघन्य हत्याकांड

झारखंड के पलामू जिले में जादू-टोना के शक ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक पति-पत्नी और उनके 18 साल के बेटे की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है. इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पांकी थाना क्षेत्र की है. रविवार को पुलिस ने तीनों शव एक घर से बरामद किए. इस हमले में परिवार की नाबालिग बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है.

लेसलीगंज के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर मनोज कुमार झा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला जादू-टोना के शक से जुड़ा नजर आ रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

मृतकों की पहचान विजय भुइयां (45), उनकी पत्नी कालिया देवी (40) और उनके बेटे छोटू भुइयां के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, झारखंड में साल 2023 में देश में सबसे अधिक जादू-टोने से संबंधित हत्या के केस दर्ज किए गए थे. इसमें कुल 22 केस दर्ज किए गए थे. यह संख्या साल 2022 की तुलना में दोगुनी थी. राज्य में अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनी हुई है.

