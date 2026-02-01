scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड में परिवार के 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल, जादू-टोने के शक में जघन्य हत्याकांड

पलामू से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जादू-टोना करने के शक में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस हमले में परिवार की नाबालिग बेटी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
पलामू जिले में पति-पत्नी और बेटी की हत्या, बेटी गंभीर रूप से घायल. (Photo: Representational)
पलामू जिले में पति-पत्नी और बेटी की हत्या, बेटी गंभीर रूप से घायल. (Photo: Representational)

झारखंड के पलामू जिले में जादू-टोना के शक ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक पति-पत्नी और उनके 18 साल के बेटे की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है. इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पांकी थाना क्षेत्र की है. रविवार को पुलिस ने तीनों शव एक घर से बरामद किए. इस हमले में परिवार की नाबालिग बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है.

लेसलीगंज के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर मनोज कुमार झा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला जादू-टोना के शक से जुड़ा नजर आ रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

opium farming destroyed
हजारीबाग: नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन, पोस्ते की 400 एकड़ फसल नष्ट
arrest
झारखंड में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 13 लाख से ज्यादा की शराब और ड्रग्स जब्त
fjcci chairman aditya malhotra discusses rail and other demands for four jharkhand districts in union budget
झारखंड: FJCCI चेयरमैन ने बताया इस बार के बजट से क्या हैं उम्मीदें
Mallikarjun Kharge
झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे, जानिए किन रणनीतियों पर होगी चर्चा
shibu soren awarded padma bhushan what jmm workers said
'वो हमारे लिए भारत रत्न...', शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बोले समर्थक

मृतकों की पहचान विजय भुइयां (45), उनकी पत्नी कालिया देवी (40) और उनके बेटे छोटू भुइयां के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

Advertisement

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, झारखंड में साल 2023 में देश में सबसे अधिक जादू-टोने से संबंधित हत्या के केस दर्ज किए गए थे. इसमें कुल 22 केस दर्ज किए गए थे. यह संख्या साल 2022 की तुलना में दोगुनी थी. राज्य में अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement