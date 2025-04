Nithari Serial Killings Case: सुरेंद्र कोली की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं पर 30 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2006 के निठारी कांड में सुरेंद्र कोली की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है. ये अपीलें न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई हैं.

One of the two accused, Surinder Koli (right) was convicted and sentenced to death in 12 cases, but the high court acquitted him last year for want of evidence. (File photos)