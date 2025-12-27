बिहार के थावे मंदिर लूटकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया मुख्य आरोपी

बिहार के गोपालगंज जिले में मां थावेवाली मंदिर में हुई सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस ने वॉन्टेड आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोतिहारी निवासी इज्मामुल आलम (21) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, आलम हाल ही में मशहूर थावे मंदिर से मूर्ति के सोने के मुकुट और अन्य गहनों की चोरी में शामिल था. यह चोरी 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई थी. चोरों ने मंदिर में रखे करीब 500 ग्राम वजन के सोने के मुकुट और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ किया था. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था.

गोपालगंज के पुलिस सुपरिटेंडेंट अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में पहले दीपक राय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. उससे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने इज्मामुल आलम की तलाश शुरू की थी. शनिवार सुबह गोपालगंज शहर के रिकल टोला इलाके में पुलिस की जॉइंट टीम ने घेराबंदी की थी.

इस दौरान खुद को घिरता देख आलम ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद कुछ देर तक फायरिंग हुई. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया. पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने के मुकुट के कुछ टुकड़े भी बरामद किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि आलम और दीपक राय द्वारा चुराए गए ताज के हिस्से मिले हैं. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर बाकी चोरी की ज्वेलरी की बरामदगी की जाएगी.

