Malad Hit and Run: बड़ी मन्नतों के 20 साल बाद जन्मा था लक्ष, इनोवा चालक ने कुचलकर ले ली जान

मुंबई के मलाड में तेज रफ्तार इनोवा ने 4 साल के लक्ष सिंह को कुचल दिया. शादी के 20 साल बाद जन्मे इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी. पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
Malad Hit and Run Case: मुंबई के मलाड से आई एक दर्दनाक खबर ने लोगों को झकझोर दिया. जहां एक परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अचानक मातम पसर गया. चार साल के मासूम लक्ष सिंह की जिंदगी एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने छीन ली. यह बच्चा अपने माता-पिता के 20 साल के लंबे इंतजार के बाद जन्मा था. यही अपने माता-पिता का इकलौता सहारा बनता. लेकिन इस अनहोनी ने उनका सहारा छीन लिया. घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया. पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई. पीड़ित परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है.

घर में था शादी का जश्न
मलाड पूर्व की निलयोग विराट बिल्डिंग में रहने वाला सिंह परिवार 5 फरवरी को शादी के जश्न में डूबा हुआ था. रिश्तेदारों की चहल-पहल, घर में सजावट और खुशियों की रौनक हर तरफ दिख रही थी. शादी के बाद भी परिवार के लोग वहीं ठहरे हुए थे. चार साल का लक्ष भी इन सबके बीच खेलता-कूदता नजर आ रहा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उस घर की खुशियों को ग्रहण लग जाएगा. मगर ऐसा ही हुआ. अचानक शादी की खुशियां चीखों में बदल गईं.

7 फरवरी 2026
उस दिन करीब चार बजे लक्ष बिल्डिंग में नीचे खेल रहा था. बच्चे अक्सर जैसा करते हैं, वो भी बेफिक्र होकर इधर-उधर दौड़ रहा था. तभी अचानक ब्लैक कलर की इनोवा क्रिस्टा तेज रफ्तार में वहां पहुंची. किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले कार ने मासूम लक्ष को टक्कर मार दी. चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी. यह हादसा कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन उसके असर ने सबकी जिंदगी बदल दी.

सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर
घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिखता है कि कार बच्चे को कुचलने के बाद अचानक रुकती है. कुछ पल के लिए सब थम सा जाता है. थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का वॉचमैन बच्चे को गोद में उठाकर भागता दिखाई देता है. इसके बाद कार चालक इनोवा लेकर वहां से फरार हो जाता है. यह वीडियो अब परिवार के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है.

शादी के 20 साल बाद जन्मा था लक्ष
मृतक लक्ष के पिता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उनके बेटे का जन्म शादी के 20 साल बाद हुआ था. वह उनका इकलौता लाडला था. पूरे परिवार की उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी. पिता की आंखों में सिर्फ एक मलाल है, अगर आरोपी थोड़ी इंसानियत दिखा देता, तो उनका बेटा आज जिंदा होता.

पुलिस पर गंभीर इल्जाम
जयप्रकाश सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को तुरंत हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने उसकी कस्टडी की मांग नहीं की. परिवार का कहना है कि पुलिस आरोपी को जमानत देने वाली थी. जब उन्हें इसकी भनक लगी तो वे दिंडोशी पुलिस स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया. तब जाकर जमानत की प्रक्रिया रोकी गई.

हिट एंड रन या लापरवाही?
परिवार ने इस मामले को हिट एंड रन के तहत दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है कि आरोपी ने बच्चे को कुचलने के बाद घसीटा भी. फिर उसे वहीं छोड़कर भाग गया. यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही है. बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड ही बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ा था. परिवार का दर्द अब इंसाफ की मांग में बदल चुका है.

कौन है आरोपी?
दिंडोशी पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रमेश देवजी जतरारा है. वह उसी बिल्डिंग में कार पार्क करता है, हालांकि रहता कहीं और है. पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी.

शादी की रौनक शोक में बदली
जिस घर में ढोल-नगाड़े गूंज रहे थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है. मेहमान जो खुशियां बांटने आए थे, वे अब सांत्वना दे रहे हैं. चार साल का लक्ष अब सिर्फ तस्वीरों में रह गया है. शादी के सजाए गए फूल अब सूख चुके हैं. परिवार के लिए यह सदमा शायद कभी कम नहीं होगा.

इंसाफ का इंतजार
यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि शहर के लिए चेतावनी भी है. तेज रफ्तार और लापरवाही कितनी बड़ी कीमत ले सकती है, इसका यह दर्दनाक उदाहरण है. परिवार को अब न्याय का इंतजार है. उनका कहना है कि दोषी को सख्त सजा मिले ताकि किसी और घर की खुशियां यूं ना उजड़ें. मलाड की यह घटना अब पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बन चुकी है.

---- समाप्त ----
