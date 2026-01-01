बदलापुर में बदला! हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दो महीने पहले जमानत पर आया था बाहर

Jaunpur History Sheeter Murder: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर इलाके में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई. यहां जमानत पर बाहर चल रहे एक हिस्ट्रीशीटर युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और जांच शुरू की. यह वारदात बाबूरा गांव की बताई जा रही है, जो बदलापुर थाना क्षेत्र में आता है. ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है. पुलिस इसे आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है.

फोन कॉल के बाद तालाब की ओर गया था युवक

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 27 वर्षीय स्वाधीन सिंह के रूप में हुई है. मंगलवार रात स्वाधीन को किसी का फोन आया, जिसके बाद वह बात करते हुए घर से थोड़ी दूरी पर स्थित तालाब की ओर चला गया. कुछ ही देर बाद वहां से फायरिंग की आवाजें सुनाई दीं. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. तालाब के पास स्वाधीन खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. घटना ने गांव वालों को सकते में डाल दिया.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

गोली लगने के बाद परिजन और ग्रामीण गंभीर हालत में स्वाधीन को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या के तरीके और घटनास्थल की बारीकी से जांच की.

परिजनों ने दो भाइयों पर लगाए आरोप

मृतक के परिवार ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव के ही सोनू सिंह और उसके भाई मोनू सिंह को नामजद आरोपी बनाया है. परिजनों का आरोप है कि दोनों से स्वाधीन की पुरानी रंजिश चल रही थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिल सकते हैं.

19 आपराधिक मामलों में दर्ज था नाम

ग्रामीण एसपी अतिश कुमार सिंह ने बताया कि स्वाधीन सिंह एक कुख्यात अपराधी था. उसके खिलाफ बदलापुर और सिंगरामऊ थानों में कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज थे. इन्हीं मामलों के चलते वह बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया था. पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम लंबे समय से दर्ज था. इलाके में उसकी छवि एक दबंग अपराधी के रूप में थी. इसी वजह से हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है.

दो महीने पहले ही मिली थी जमानत

पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्वाधीन सिंह करीब दो महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. जमानत पर बाहर आने के बाद से वह गांव में ही रह रहा था. बताया जा रहा है कि पुराने विवाद फिर से सक्रिय हो गए थे. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं जमानत के बाद किसी पुराने केस या दुश्मनी ने इस वारदात को जन्म तो नहीं दिया. सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. गांव में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो. पुलिस कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के आसपास के सबूत जुटा रही है. ग्रामीण एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस का दावा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इस हत्या ने एक बार फिर जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

