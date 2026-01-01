scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदलापुर में बदला! हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दो महीने पहले जमानत पर आया था बाहर

जौनपुर के बदलापुर में जमानत पर बाहर आए हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक फोन कॉल के बाद तालाब के पास इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में दो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं. क्या है पूरा मामला पढ़ें.

Advertisement
X
हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह कुछ वक्त पहले ही जेल से बाहर आया था (सांकेतिक फोटो)
हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह कुछ वक्त पहले ही जेल से बाहर आया था (सांकेतिक फोटो)

Jaunpur History Sheeter Murder: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर इलाके में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई. यहां जमानत पर बाहर चल रहे एक हिस्ट्रीशीटर युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और जांच शुरू की. यह वारदात बाबूरा गांव की बताई जा रही है, जो बदलापुर थाना क्षेत्र में आता है. ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है. पुलिस इसे आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है.

फोन कॉल के बाद तालाब की ओर गया था युवक
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 27 वर्षीय स्वाधीन सिंह के रूप में हुई है. मंगलवार रात स्वाधीन को किसी का फोन आया, जिसके बाद वह बात करते हुए घर से थोड़ी दूरी पर स्थित तालाब की ओर चला गया. कुछ ही देर बाद वहां से फायरिंग की आवाजें सुनाई दीं. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. तालाब के पास स्वाधीन खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. घटना ने गांव वालों को सकते में डाल दिया.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
गोली लगने के बाद परिजन और ग्रामीण गंभीर हालत में स्वाधीन को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या के तरीके और घटनास्थल की बारीकी से जांच की.

सम्बंधित ख़बरें

Anti Corruption Bureau Telangana report 2025
199 केस, 273 गिरफ्तारी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा... साल 2025 में तेलंगाना ACB ने की ये कार्रवाई
Enforcement Directorate search in PMLA case
दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: छापे के दौरान ₹5.12 करोड़ नकद और ₹8.8 करोड़ के जेवरात बरामद
Chandigarh Police New Year Arrangements
चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, 1000 पुलिसकर्मी तैनात... महिलाओं को मिलेगी फ्री पिक एंड ड्रॉप सुविधा
नकली सामान बनाकर जनता को ठगते थे आरोपी
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट रैकेट का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार
Kuldeep Singh Sengar's daughter Aishwarya speaks on Unnao rape case
'प‍िता ने उस लड़की को देखा तक नहीं', कुलदीप सेंगर के बचाव में आई बेटी
Advertisement

परिजनों ने दो भाइयों पर लगाए आरोप
मृतक के परिवार ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव के ही सोनू सिंह और उसके भाई मोनू सिंह को नामजद आरोपी बनाया है. परिजनों का आरोप है कि दोनों से स्वाधीन की पुरानी रंजिश चल रही थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिल सकते हैं.

19 आपराधिक मामलों में दर्ज था नाम
ग्रामीण एसपी अतिश कुमार सिंह ने बताया कि स्वाधीन सिंह एक कुख्यात अपराधी था. उसके खिलाफ बदलापुर और सिंगरामऊ थानों में कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज थे. इन्हीं मामलों के चलते वह बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया था. पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम लंबे समय से दर्ज था. इलाके में उसकी छवि एक दबंग अपराधी के रूप में थी. इसी वजह से हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है.

दो महीने पहले ही मिली थी जमानत
पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्वाधीन सिंह करीब दो महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. जमानत पर बाहर आने के बाद से वह गांव में ही रह रहा था. बताया जा रहा है कि पुराने विवाद फिर से सक्रिय हो गए थे. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं जमानत के बाद किसी पुराने केस या दुश्मनी ने इस वारदात को जन्म तो नहीं दिया. सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.

Advertisement

जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. गांव में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो. पुलिस कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के आसपास के सबूत जुटा रही है. ग्रामीण एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस का दावा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इस हत्या ने एक बार फिर जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement