जनकपुरी हादसा: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सौरभ भारद्वाज, पुलिस ने हिरासत में लिया

जनकपुरी हादसे ने दिल्ली की सियासत गरमा दी है. पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. उन्होंने पुलिस और BJP सरकार पर लापरवाही और सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए थे.

AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जनकपुरी में मृतक के घर पहुंचे हुए थे. (File Photo: ITG)
दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले में सियासी टकराव शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वो पार्टी नेताओं के साथ मृतक के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

हिरासत में लिए जाने के बाद 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है. जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''कानून व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है. जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है. कोई काम नहीं हो रहा है. हम लोग आवाज उठाते रहेंगे.'' उन्होंने जनकपुरी पहुंचकर बाइकर कमल ध्यानी के परिवार से मुलाकात की है.

इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे के बाद परिवार पूरी रात न्याय की तलाश में भटकता रहा. उन्होंने कहा, ''हम श्रद्धांजलि देने आए हैं. कमल ध्यानी के घरवाले छह थानों में घूमे हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई.''

इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज ने जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस और BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई देती है. जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाई गई.

उन्होंने कहा था कि हादसे की रात करीब 12 बजे मृतक का परिवार अपने बेटे की तलाश में थाने पहुंचा, लेकिन छह थानों में जाने के बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोबाइल फोन की लोकेशन से जुड़ी अहम जानकारी जल्दबाजी में डिलीट की गई.

