Operation Aaghat 3.0: दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, नए साल से पहले पकड़े 966 अपराधी

दिल्ली पुलिस ने साउथ-ईस्ट दिल्ली में अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कस दिया है. ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत पुलिस ने 966 लोगों को पकड़ा है. इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और अवैध शराब ज़ब्त की गई है. इस कार्रवाई का मकसद साल के आखिरी दिनों में किसी भी अनहोनी को रोकना बताया गया है.

दिल्ली पुलिस अलर्ट, बदमाशों पर कसा शिकंजा. (Photo: X/@DelhiPolice)
नए साल के जश्न से पहले दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत पुलिस ने 966 लोगों को पकड़ते हुए उनके पास से हथियार, ड्रग्स, अवैध शराब और वाहन ज़ब्त किए हैं. यह ऑपरेशन साल के आखिर में आयोजनों के चलते बढ़ने वाली भीड़ और आवाजाही को देखते हुए शुरू किया गया.

पुलिस के मुताबिक, इसका मकसद ऑर्गनाइज़्ड क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और हिस्ट्रीशीटर की गतिविधियों पर लगाम लगाना था. इस अभियान के दौरान कुल 331 आरोपियों को दिल्ली एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 504 लोगों को अलग-अलग प्रिवेंटिव प्रोविज़न के तहत हिरासत में लिया गया.

पुलिस ने 116 लिस्टेड बदमाशों को पकड़ा. इसके साथ ही पांच ऑटो-लिफ्टर और चार घोषित अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू बरामद किए गए. इसके साथ ही आरोपियों के पास से 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6.01 किलो गांजा और 2.36 लाख रुपए नकद ज़ब्त किए गए.

पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 310 मोबाइल फोन, 6 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किए गए. इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 1306 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर 231 दोपहिया वाहन जब्त किए गए. इस पूरे ऑपरेशन में साउथ-ईस्ट जिले में 600 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. 

पुलिस का कहना है कि तेज पेट्रोलिंग, गाड़ियों की सघन चेकिंग और रात में निगरानी बढ़ाए जाने का असर साफ दिख रहा है. बीते एक महीने में जिले में स्ट्रीट क्राइम से जुड़ी PCR कॉल्स में कमी दर्ज की गई है. पुलिस ने साफ किया है कि सही मामलों में BNS के सेक्शन 111 और 112 जैसे कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाएंगे. आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा रही है.

---- समाप्त ----
