Delhi: मयूर विहार फेस-3 में दिनदहाड़े सड़क पर चोरी, दो महिलाओं ने बुजुर्ग दंपति का बैग काटकर कैसे उड़ाई नकदी, देखें वीडियो

दिल्ली के मयूर विहार फेस-3 में दो महिलाओं ने बुजुर्ग दंपति का बैग काटकर ₹500 की दो गड्डियां उड़ा लीं. यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. पढ़ें इस वारदात की पूरी कहानी.

पुलिस आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है (फोटो-ITG)
Mayur Vihar Theft Case: दिल्ली के मयूर विहार फेस-3 से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पॉकेट ए-2 इलाके में दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग दंपति को बड़ी सफाई से चूना लगा दिया. सड़क पर चलते-चलते उनके बैग से नकदी निकाल ली गई. वारदात इतनी शातिराना थी कि पीड़ित दंपति को उस वक्त इसकी भनक तक नहीं लगी. घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने बैग देखा, तब चोरी का खुलासा हुआ. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है.

बैंक से लौटते समय बनाया निशाना
मयूर विहार फेस-3 निवासी एल. डी. जोशी सोमवार को अपनी पत्नी के साथ स्थानीय बैंक से पैसे निकालने गए थे. दोपहर करीब 12 बजकर 52 मिनट पर दोनों पैदल ही अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान दो महिलाएं तेजी से उनके पीछे आईं. उन्होंने श्रीमती जोशी के कंधे पर पीछे की ओर लटके बैग को निशाना बनाया. पलक झपकते ही बैग में कट लगाया गया और उसमें रखी नकदी निकाल ली. इसके बाद दोनों महिलाएं मौके से वापस लौट गईं.

ब्लेड से काटा बैग, उड़ा ली गड्डियां
पीड़ित एल. डी. जोशी ने बताया कि उनकी पत्नी का ध्यान सड़क किनारे एक मकान की ओर था. तभी एक युवती और एक बुजुर्ग महिला उनके आगे-पीछे चलने लगीं. इसी बीच ब्लेड से बैग पर कट लगाया गया. बैग के अंदर रखी ₹500 के नोटों की दो गड्डियां निकाल ली गईं. घर के अंदर पहुंचने पर जब बैग देखा गया, तो उसमें बड़ा सा कट था और पैसे गायब थे. तब जाकर उन्हें चोरी का अहसास हुआ.

पुलिस तक पहुंचा मामला
जोशी दंपति ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि दोनों महिला आरोपियों की पहचान की जा सके. फुटेज में वारदात को अंजाम देते हुए दोनों महिलाएं साफ दिखाई दे रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों का सुराग मिल जाएगा. फिलहाल इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है.

RWA की चेतावनी और लोगों से अपील
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष विजय रैना ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने सभी निवासियों से अपील की है कि सड़कों पर चलते समय खास सतर्कता बरतें. उन्होंने बुजुर्गों को अकेले नकदी लेकर निकलने से बचने की सलाह दी है. यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. विजय रैना ने फोन पर 'आज तक' को बताया कि इस मामले में शुक्रवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

---- समाप्त ----
