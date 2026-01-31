scorecardresearch
 
दिल्ली के एक मकान में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत से फैली दहशत, अलग-अलग कमरों में मिले शव

दिल्ली के ज्योति नगर में आधी रात को पति-पत्नी के शव अलग-अलग कमरों में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है, हालांकि फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं. इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-ITG)
राजधानी दिल्ली के एक मकान में दो लाशें मिलने से सनसनी फैल गई. मरने वाले पति-पत्नी बताए जा रहे हैं. सबसे हैरानी की बात ये है कि मरने वाले दोनों लोगों के शव उस घर के अलग अलग कमरों में मिले हैं. ये देखकर पुलिस भी हैरान है. मामले की तफ्तीश जारी है.

पुलिस को मिली थी कॉल
शुक्रवार देर रात करीब 12:05 बजे दिल्ली पुलिस को एक चौंकाने वाली सूचना मिली. कॉल करने वाले ने बताया कि ज्योति नगर थाना क्षेत्र में एक घर के भीतर कुछ अनहोनी हो गई है. मौत से जुड़ा मामला सामने आया है. ये सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत वेस्ट ज्योति नगर स्थित पते पर पहुंची. जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, वहां का नज़ारा बेहद सन्न कर देने वाला था. मकान के भीतर पति और पत्नी दोनों मृत अवस्था में मिले. 

अलग-अलग कमरों में मिले शव
पुलिस जांच में सामने आया कि पति और पत्नी के शव घर के अलग-अलग कमरों में पाए गए. दोनों की स्थिति को देखकर शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू की जांच शुरू कर दी. घर में किसी तरह की तोड़फोड़ या जबरन घुसपैठ के संकेत नहीं मिले हैं. पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को भी घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं थी. पूरा घर खामोशी और सवालों से भरा हुआ नजर आया.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत
घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घर के हर कोने की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत इकट्ठा किए. फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफी और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से सबूत जुटाए गए. इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर GTB अस्पताल भेजा गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है.

BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच की जा रही है, लेकिन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है. पुलिस परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ कर रही है. साथ ही, पति-पत्नी के बीच किसी तनाव या विवाद की जानकारी भी जुटाई जा रही है. फिलहाल दोनों की मौत पर रहस्य बना हुआ है.

