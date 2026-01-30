दिल्ली के वेलकम इलाके में एनकाउंटर, हत्या का फरार आरोपी मोइन कुरैशी गिरफ्तार

दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग और हत्या के मामले में फरार चल रहा एक आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. पुलिस आरोपी को लंबे समय से तलाश कर रही थी और पुलिस को उसके मूवमेंट की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं. आखिरकार एक सटीक इनपुट ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया.

कौन है मोइन कुरैशी?

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय मोहम्मद मोइन कुरैशी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, कुरैशी वेलकम इलाके में हुई फायरिंग और मर्डर की वारदात में वांछित था. घटना के बाद से वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस की पकड़ से बाहर था. स्पेशल सेल को उसकी तलाश थी क्योंकि वह न सिर्फ एक संगीन अपराध में शामिल था, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकता था.

तिमारपुर में हुआ आमना-सामना

पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी तिमारपुर इलाके में देखा गया है. इसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम इलाके में तैनात की गई. कुछ ही देर में पुलिस ने कुरैशी को मोटरसाइकिल पर जाते हुए स्पॉट कर लिया. जैसे ही टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, आरोपी ने भागने की कोशिश की. हालात तेजी से बदले और मामला सीधे मुठभेड़ की ओर बढ़ गया.

पुलिस पर फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देख आरोपी मोहम्मद मोइन कुरैशी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. कुछ ही देर चली इस मुठभेड़ के बाद आरोपी को काबू में कर लिया गया. इस दौरान कुरैशी के पैर में गोली लगी. हालांकि पुलिस टीम पूरी तरह सुरक्षित रही और आरोपी को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आगे की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. फिलहाल उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान मर्डर केस से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में और भी जानकारियां सामने आएंगी.

