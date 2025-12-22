बुलंदशहर: 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर एनकाउंटर में ढेर, एक सिपाही घायल

Bulandshahr Encounter: बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मारा गया. इस मुठभेड़ में थाना कोतवाली देहात और थाना गुलावठी पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी. बदमाश की फायरिंग में एक पुलिस सिपाही भी घायल हुआ है. पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है.

और पढ़ें

चेकिंग के दौरान दिखे संदिग्ध

जानकारी के मुताबिक 20/21 दिसंबर 2025 की रात को कोतवाली देहात पुलिस स्याना रोड जसनावली के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके. इसके बाद जब पुलिस टीम उनके पीछे भागी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस लगातार कर रही थी पीछा

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने बाइक मोड़कर तेज रफ्तार में भागने की कोशिश करने लगे. वे फायरिंग करते हुए वे मेरठ की ओर भाग रहे थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत अन्य थानों को आरटी-सैट पर सूचना फ्लैश की. इसके बाद बदमाशों का पीछा शुरू किया गया.

Advertisement

गुलावठी पुलिस भी पहुंची मौके पर

आरटी-सैट पर सूचना मिलने के बाद थाना गुलावठी पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई. पीछा करते हुए बदमाश शेल्टन रजवाहे रोड पर पहुंच गए. यहां सामने से गुलावठी थाने की फोर्स आ गई. दोनों ओर से पुलिस की घेराबंदी होने लगी. बदमाश खुद को फंसा हुआ देख घबरा गए.

घिरने पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

जब बदमाशों को लगा कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की. इसी दौरान एक बदमाश को गोली लग गई. दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

सिपाही सुखविंदर हुआ घायल

मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में देहात पुलिस की एसओजी में तैनात सिपाही सुखविंदर भी घायल हो गया. गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. इसके बाद घायल बदमाश और घायल सिपाही दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया.

बदमाश को मृत घोषित किया

जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान शुरू की. मृत बदमाश की पहचान आजाद उर्फ ज़ुबैर उर्फ पीटर के रूप में हुई. उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई गई है.

Advertisement

मेरठ का रहने वाला था पीटर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृत बदमाश आजाद उर्फ ज़ुबैर उर्फ पीटर, थाना श्यामनगर लिसाड़ी गेट क्षेत्र के उमर गार्डन कॉलोनी, मेरठ का निवासी था. उसके पिता का नाम मुन्नेखान उर्फ घसीटा है. ज़ुबैर लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और पुलिस को उसकी तलाश थी.

लूट और चोरी के मामलों में था वांछित

ज़ुबैर बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दर्ज लूट के एक मामले में वांछित था. 2 नवंबर 2025 को उसने अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी लूटी थी. इस मामले में थाना कोतवाली देहात में केस दर्ज था.

बकरा चोरी की वारदात में भी नाम

इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 2025 को गुलावठी थाना क्षेत्र में बकरा फार्म से 18 बकरे चोरी करने की वारदात में भी ज़ुबैर का नाम सामने आया था. इस मामले में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था. दोनों ही मामलों में वह बुलंदशहर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था.

50 हजार का इनाम था घोषित

इन दोनों मामलों में फरार चल रहे ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर डीआईजी मेरठ द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी. इसी अभियान के तहत वह फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए देहात थाना क्षेत्र में आया था.

Advertisement

47 संगीन मामलों में नामजद

पुलिस के अनुसार, ज़ुबैर पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 47 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. उसके खिलाफ उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में केस दर्ज हैं. वह एक शातिर और खतरनाक अपराधी माना जाता था.

हथियार और बिना नंबर की बाइक बरामद

मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक अवैध 30 बोर पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है. बरामद सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. फरार बदमाश की तलाश में कांबिंग अभियान जारी है.

फरार साथी की तलाश में कांबिंग

पुलिस ने फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं. आसपास के इलाकों में सघन कांबिंग की जा रही है. वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

---- समाप्त ----