बलिया में रैडियम स्टीकर के नाम पर लूट, पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने वाला गैंग बेनकाब

यूपी के बलिया में वाहनों पर रैडियम स्टीकर लगाने के नाम पर जबरन वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. इस सिलसिले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में एक पुलिसकर्मी की भूमिका भी संदिग्ध है.

पुलिस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)
Ballia Extortion Case: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वाहनों पर रैडियम (रिफ्लेक्टिव) स्टीकर लगाने के नाम पर मोटर चालकों से जबरन पैसे वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी सड़कों पर वाहनों को रोककर उनसे स्टीकर लगाने के बदले पैसे मांगते थे. हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड के शामिल होने का भी शक है. पुलिस दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही है. 

इंटर कॉलेज के पास अवैध वसूली
बलिया में तैनात डिप्टी एसपी आलोक गुप्ता के मुताबिक सोमवार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बोलेरो गाड़ी से किसान इंटर कॉलेज के पास वाहनों को रोक रहे हैं. ये लोग खुद को सरकारी निर्देशों का हवाला देकर हाई-विजिबिलिटी रैडियम स्टीकर लगाने की बात कहते थे. इसके बदले मोटर चालकों से 50 से 300 रुपये तक की वसूली की जा रही थी. कई चालकों को डराकर पैसे देने को मजबूर किया गया. पुलिस ने सूचना के आधार पर जांच शुरू की.

एक शिकायत से खुला पूरा मामला
यह मामला सरदासपुर गांव निवासी रमेश्वर सिंह डब्बू की शिकायत से उजागर हुआ. उन्होंने रसड़ा कोतवाली में सात अज्ञात लोगों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई. डब्बू ने बताया कि रविवार रात जब वे अपने वाहन से घर लौट रहे थे, तभी रसड़ा-कासिमाबाद रोड पर उन्हें रोका गया. आरोपियों में से दो पुलिस की वर्दी में थे, जिससे उन्हें शक नहीं हुआ.

पैसे देने से इनकार करने पर धमकी
रमेश्वर सिंह डब्बू के मुताबिक आरोपियों ने रैडियम स्टीकर लगाने के नाम पर उनसे पैसे मांगे. जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट और हिंसा की धमकी दी. वर्दी में मौजूद लोगों की वजह से वे डर गए. इसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

छह आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मऊ जिले के काहिनौर गांव से 22 वर्षीय अनुज गिरी और मंदीप मौर्य को गिरफ्तार किया. इसके अलावा रामध्यान यादव (32), धीरज गिरी (25), अमित गिरी (27) और अजय यादव (30) को भी पकड़ा गया, जो आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं. आरोपियों के पास से 50 से 300 रुपये तक की 284 वसूली पर्चियां, सफेद, लाल और पीले रंग के रैडियम स्टीकर के तीन बंडल, छह मोबाइल फोन और 12,530 रुपये नकद बरामद हुए.

कोहरे में सुरक्षा के नाम पर ठगी
गौरतलब है कि सर्दियों में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर यूपी सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव टेप और स्टीकर लगाने के निर्देश दिए हैं. इसी सरकारी पहल का फायदा उठाकर यह गिरोह लोगों को ठग रहा था. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि संदिग्ध पुलिसकर्मी और होमगार्ड की भूमिका क्या थी. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें.

---- समाप्त ----
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
