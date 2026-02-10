बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: 27 आरोपियों पर आरोप तय, सभी ने खुद को बताया बेकसूर

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में कानूनी प्रक्रिया अहम मोड़ पर है. मुंबई की एक स्पेशल मकोका कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

स्पेशल जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान BNS, MCOCA, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप फ्रेम किए.

कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी भी ट्रायल में आरोप तय होना पहली अहम प्रक्रिया मानी जाती है.

इसी स्टेज पर कोर्ट यह तय करती है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं. बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात हत्या की गई थी.

उनको मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारी गई थी. हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वह अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर मौजूद थे.

इस सनसनीखेज वारदात ने मुंबई की सियासत और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे. इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है.

चार्जशीट में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वॉन्टेड आरोपी बताया गया है. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने क्राइम सिंडिकेट पर अपना डर और दबदबा कायम रखने के मकसद से बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी.

फिलहाल कोर्ट में अब ट्रायल की अगली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. अनमोल को अमेरिका से दिल्ली लाया जा चुका है.

