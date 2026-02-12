scorecardresearch
 
नौकरी का झांसा, प्यार का जाल, ब्लैकमेलिंग का खेल... लखनऊ में 'लव जिहाद' की बड़ी साजिश बेनकाब

लखनऊ में एक बार फिर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है. नौकरी का झांसा, प्यार का जाल, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का खेल. गोमती नगर थाने में दर्ज FIR ने चौंकाने वाले दावे किए हैं. कैफे की आड़ में चल रहे नेटवर्क को लेकर अब हलचल तेज हो गई है.

कैफे की आड़ में चल रही थी धर्मांतरण की साजिश, कई शहरों में फैला नेटवर्क. (Photo: Representational)
कैफे की आड़ में चल रही थी धर्मांतरण की साजिश, कई शहरों में फैला नेटवर्क. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक अपना नाम और धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे. उन्हें नौकरी और प्यार का झांसा देकर झूठे प्यार के जाल में फंसाया जाता था. इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था. लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था.

गोमती नगर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने पहले नौकरी का झांसा दिया. खासतौर पर उन लड़कियों को टारगेट किया गया जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थीं. आरोप है कि उन्हें एक कैफे में नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था. इसके बाद दोस्ती और फिर प्रेम संबंध का दबाव बनाया जाता था. एक पीड़िता का दावा है कि कई लड़कियों को जाल में फंसाया गया.

कुछ को नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया गया. आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया. फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया. पीड़ित युवती साल 2024 में यूपी पुलिस की नौकरी की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी. इसी दौरान उसकी पहचान आरोपियों से हुई. पीड़िता का आरोप है कि उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया गया. ब्लैकमेल कर दबाव बनाया गया.

हिंदू नाम पर फंसाते लड़कियां, बनाते थे धर्मांतरण का दबाव

पुलिस ने इस मामले में जिन दो आरोपियों को नामजद किया है, उनमें कामरू जमाल और कमर हयात शामिल हैं. आरोप है कि कामरू जमाल ने हिंदू लड़कियों को धोखे में रखने के लिए अपना नाम राहुल रख लिया था. वहीं कमर हयात ने सोनू नाम से पहचान बनाई थी. पीड़िता का दावा है कि फर्जी दस्तावेज और बदले हुए नामों के सहारे पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था.

नशीला पदार्थ देकर शारीरिक शोषण और फिर ब्लैकमेलिंग

ब्राउन गर्ल्स कैफे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को बुलाया जाता था. इसके बाद नशीला पदार्थ देकर शोषण और फिर ब्लैकमेलिंग की साजिश को अंजाम दिया जाता था. यह भी दावा किया गया है कि इस साजिश का शिकार लड़कियां देश के अलग-अलग हिस्सों की हैं. ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह नेटवर्क लखनऊ से बाहर अन्य शहरों तक तो नहीं फैला है.

KGMU में सामने आया था धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट

इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से भी धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया था. यहां एक डॉक्टर पर आरोप लगा था कि उसने लड़कियों को बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. उस मामले ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थीं. ताजा मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है.

---- समाप्त ----
