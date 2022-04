दो मिनट में पता करें अपना UAN, ये रहा सबसे आसान तरीका

आज के समय में पीएफ (PF) से जुड़े किसी भी काम के लिए यूएएन नंबर (UAN No) की जरूरत होती है. एक पीएफ अकाउंट में जमा रकम को दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने, पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इस नंबर की जरूरत होती है. अगर आप अपना UAN नहीं जानते हैं तो आपके पीएफ से जुड़ा कोई भी काम करने में दिक्कत पेश आ सकती है. अब EPFO ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपना UAN किस प्रकार पता लगा सकता हैः

EPFO ने ट्वीट में लिखी ये बात

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ट्वीट कर कहा है, "मेंबर्स अपना UAN पता करने के लिए epfindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं."

ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाइए.

2. अब 'Services' पर अपने माउस का कर्सर ले जाइए.

3. यहां आपको 'For Employees' का ऑप्शन नजर आएगा. इस लिंक पर क्लिक कीजिए.

4. अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.

5. यहां SERVICES सेक्शन में Member UAN/ Online Services (OCS/OTCP) पर क्लिक कीजिए.

6. अब दाहिनी ओर 'Important Links' सेक्शन में 'Know Your UAN' पर क्लिक कीजिए.

7. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालिए. इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिए.

8. अब मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के साथ कैप्चा कोड डालकर प्रोसेस को आगे बढ़ाइए.

9. आपके सामने एक नया पेज आएगा. यहां अपना नाम, जन्म की तारीख, आधार/PAN/मेंबर आईडी को सेलेक्ट कीजिए.

10. आपने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, वह नंबर डालिए.

11. अब कैप्चा कोड डालकर 'Show My UAN' पर क्लिक कीजिए.

12. अब आपके स्क्रीन पर आपका UAN कोड आ जाएगा.