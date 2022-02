PF ट्रांसफर करना है लेकिन UAN नहीं मालूम? मिनटों में ऐसे कर सकते हैं पता

क्या आपने हाल में अपनी Job चेंज की है? ऐसे में आप अपने पुराने पीएफ खाते में जमा रकम को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर (PF Transfer) करना चाहते होंगे. अब फॉर्म भरकर जमा करने का समय बीत चुका है. अब सारी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई हैं. आप घर बैठे मिनटों में पीएफ खाते में खुद से डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit) भर सकते हैं. इसके साथ ही आप पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer Online) कर सकते हैं और यहां तक कि क्लेम के जरिए पैसे निकाल (PF Claim Online) सकते हैं.

UAN नंबर पता होना जरूरी

PF से जुड़ी किसी भी तरह की ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको आपका UAN (Universal Account No) पता होना चाहिए. इसके साथ ही UAN का एक्टिव होना भी जरूरी है. लेकिन अगर आपको UAN नहीं मालूम है तो आप नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके अपना UAN पता कर सकते हैं.

आइए जानते हैं यूएएन नंबर पता करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (Step-by-Step Process to get UAN No):

1. अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर पर https://www.epfindia.gov.in/ ओपन कीजिए.

2. अब Home के बगल में Services पर क्लिक कीजिए.

3. यहां आपको 'For Employees' का ऑप्शन मिलेगा.

4. 'For Employees' पर क्लिक कीजिए.

5. अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.

6. यहां लेफ्ट साइड में सर्विसेज सेक्शन में Member UAN/ Online Service (OCS/ OTCP) पर क्लिक कीजिए.

7. इसके साथ ही आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा.

8. इस पेज पर राइट साइड के निचले हिस्से में Important Links का सेक्शन मिलेगा.

9. यहां दूसरे नंबर पर आपको 'Know your UAN' का ऑप्शन दिखेगा.

10. आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.

11. इस पेज पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालिए.

12. कैप्चा कोड डालकर 'Request OTP' पर क्लिक कीजिए.

13. इसके बाद आपके सामने ओटीपी डालने के लिए खाली स्थान दिखेगा.

14. खाली स्थान पर ओटीपी डालने के बाद कैप्चा कोड डालिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए.

15. अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा.

16 यहां अपना नाम डालिए. इसके बाद जन्मतिथि चुनिए. इसके बाद आधार (Aadhaar No)/ PAN और Member ID में से कोई एक नंबर डालिए.

17. कैप्चा कोड डालने के बाद Show My UAN पर क्लिक कीजिए.

18. अब आपके सामने UAN नंबर आ जाएगा.

इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर आपके EPF Account के साथ लिंक हो.